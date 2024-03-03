الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصرايرة رئيساً لمجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية

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أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية
عمان - الغد - أشهرت الجمعية الأردية للثقافة الأردنية أمس السبت،  مجلس أمناء الجمعية برئاسة العين جمال الصرايرة وعضوية صخر دودين، نضال الحديد، محمد الرواشدة، عامر البشير، د. حسن السعود، د. سهى أديب، د. وضاح البرغوثي، د. وضاح الكيلاني، ومحمد عيسى عوده وسامر الطيب.اضافة اعلان
وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس، تسليم خطاب الدعوة من الإتحاد العربي للثقافة الرياضية الى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأمانة عمان الكبرى، حيث كان الاتحاد العربي أعلن في وقت سابق عن منح جائزة خاصة لبرنامج المجلة الرياضية، بصفته من أعرق البرامج الرياضية التلفزيونية في الوطن العربي والذي مضى على إنطلاقه أكثر من 40 عاماً، إضافة إلى جائزة خاصة لمشروع مراكز الواعدين التابع لأمانة عمان الكبرى، الذي يهتم بالفئات العمرية وتطوير المواهب الكروية.
وألقى حسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية، كلمة أكد فيها أن الجمعية أثبتت ذاتها وفرضت إسمها محلياً وعربياً ودولياً، ومشدداً على ثقته في تعاون مجلس الأمناء ومجلس إدارة الجمعية لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في رفعة الرياضة الأردنية ورفع راية الوطن في كل المحافل.
وستشهد الفترة المقبلة، إقامة العديد من الأنشطة من خلال الإنفتاح على المؤسسات الوطنية والرياضية والجهات ذات العلاقة والإختصاص.
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