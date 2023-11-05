الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصريح يتجاوز البقعة ويتصدر دوري كرة الأولى مؤقتا

الصريح يتجاوز البقعة ويتصدر دوري كرة الأولى مؤقتا
الصريح يتجاوز البقعة ويتصدر دوري كرة الأولى مؤقتا
 تصدر فريق الصريح دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم مؤقتا، بعد تغلبه على فريق البقعة بنتيجة 4-3،في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السلط، ضمن منافسات الأسبوع الثامن.اضافة اعلان

ورفع الصريح رصيده الى 22 نقطة، فيما يجمد رصيد البقعة عند 9 نقاط.

وحقق فريق عمان أف سي فوزا على فريق الطرة بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.

وواصل عمان اف سي تقدمه رافعا رصيده  الى 16 نقطة، وبقي الطرة بالمركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.
وفاز فريق ام القطين على نظيره فريق اتحاد الرمثا بنتيجة 3_1، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
ووصل رصيد ام القطين الى 10نقاط، وتجمد رصيد اتحاد الرمثا عند النقطة التاسعة.

وتقام يوم  غد الإثنين ، مباراتين الهاشمية مع العربي على ملعب الأمير محمد، كفرسوم مع السرحان على الأمير هاشم، وتختتم المنافسات يوم الثلاثاء ، بمواجهتين، اليرموك مع الجزيرة على ملعب السلط، والعالية مع صما على ملعب الأمير محمد.
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