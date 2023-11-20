الصريح يتخطى السرحان ويعود لدوري المحترفين

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لم تطل فترة غياب فريق الصريح عن دوري المحترفين لكرة القدم كثيرا، فعاد إليه سريعا إثر هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وقبل ثلاث جولات من ختام منافسات الموسم الحالي، عقب فوزه على فريق السرحان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب السرحان، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري.وسجل ابراهيم الخوالدة الهدف الأول وأضاف هذال السرحان الهدف الثاني للفريق الفائز.ورفع الصريح رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الفرق وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة الذي يملك مباراتين مؤجلتين أمام العالية وكفرسوم.وارتبطت مقولة “الصريح ما يطيح” بالفريق القادم من شمال المملكة، بعد أن برز بين الكبار خلال السنوات الماضية، وشكل قلقا للعديد من الأندية التي أصبحت تعد العدة لمواجهة هذا الفريق المزعج، ليعود الموسم الحالي وأمله بالثبات بين الكبار لموسم جديد.وتعد المشاركة المقبلة بين فرق المحترفين هي العاشرة لفريق الصريح.