الصريح يتخطى السرحان ويعود لدوري المحترفين

وسجل ابراهيم الخوالدة الهدف الأول وأضاف هذال السرحان الهدف الثاني للفريق الفائز.
ورفع الصريح رصيده إلى 28 نقطة، في صدارة ترتيب الفرق وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة الذي يملك مباراتين مؤجلتين أمام العالية وكفرسوم.
وارتبطت مقولة “الصريح ما يطيح” بالفريق القادم من شمال المملكة، بعد أن برز بين الكبار خلال السنوات الماضية، وشكل قلقا للعديد من الأندية التي أصبحت تعد العدة لمواجهة هذا الفريق المزعج، ليعود الموسم الحالي وأمله بالثبات بين الكبار لموسم جديد.
وتعد المشاركة المقبلة بين فرق المحترفين هي العاشرة لفريق الصريح.