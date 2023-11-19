الأحد 19 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصريح يتقدم بروح "العائلة" نحو مكانه في "المحترفين"

فريق الصريح لكرة القدم-(من المصدر)
فريق الصريح لكرة القدم-(من المصدر)
عمان- لم يمر سوى موسم واحد على هبوط فريق الصريح لكرة القدم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى –المظاليم-، حتى عاد ولملم أوراقه ورتبها سريعا، في طريق العودة للمكان الطبيعي في مصاف أندية المحترفين.اضافة اعلان
ويعتمد الصريح في خطواته للعودة مجددا إلى دوري المحترفين، على حنكة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي أرسى قواعد متينة لروح "العائلة" في الفريق على مختلف الصعد، ووفق استراتيجية وخطة عمل، قادت الفريق إلى تقديم مستويات متميزة في دوري الدرجة الأولى، ما وضعه على مقربة من العودة للمحترفين.
ويذكر أن فريق الصريح، يتصدر الترتيب العام لدوري المظاليم مؤقتا برصيد 25 نقطة، من 8 انتصارات  وتعادل وحيد، فيما يحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات، وله مباراة مؤجلة.
وعن سبب هذا التميز لفريق الصريح وقدرته على ترتيب أوراقه بعد الهبوط الصادم في الموسم الماضي، قال رئيس النادي عمر العجلوني: " نعيش أجواء العائلة الواحدة، وعلى ارتباط وثيق مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، واحتفظنا بغالبية الفريق الذي شاركنا منافسات المحترفين، وتجمعنا علاقة ود على الصعيد الإنساني، نتبادل الزيارات، نتشارك همومنا، ومناسباتنا ونتبادل حلول المشاكل، ونلتقي في سهرات أخوية تزيد من الجاهزية النفسية، وتهيئ الجوانب الفنية والتكتيكية، ونحن عائلة بالمعنى "الصريح" ".
وحول استراتيجبة العمل، وتكاليف الموسم الكروي وقدرة نادي الصريح على الإيفاء بالتزاماته تجاه منظومة الفريق، أجاب العجلوني: "تزيد تكلفة تجهيز الفريق للموسم الحالي عن 100 ألف دينار، ونعمل على رأي المثل "من دهنه قليله"، بمعنى استثمرنا بأفضل العناصر لدينا، ولاسيما عارف الحاج مثلا الذي انتقل إلى الفيصلي، وغيره من اللاعبين الذين يتواجدون في دوري المحترفين، وخاضوا تجارب احترافية خارجية، ونبرم عقودنا مع الجهاز الفني واللاعبين لمدة تتراوح بين 3-5 سنوات، وفق عقود واتفاقيات تراعي خططنا المالية، إلى جانب غرس الاستقرار الفني الذي انعكس إيجابا على نتائج الفريق".
وأضاف: "نستثمر أيضا بأبناء النادي ومنطقة الصريح، فمثلا وفرت لوالدي المدير الفني للفريق ماهر العجلوني، كل ما يلزم من تجاوز الدورات التدريبية من (A إلى PRO)، مما يغنينا عن تجاوز صداع المفاوضات والمطالب المالية للمدربين المحليين أو الأجانب، وكان ماهر يعمل في بيته، ويقدم مع الفريق مستويات طيبة، والنتائج هي المقياس حين خاض الفريق 9 مباريات ولم يخسر أي مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ويتصدر الترتيب العام برصيد 25 نقطة، وفق سباق مثير مع الجزيرة العريق للعودة إلى مكاننا الطبيعي بين الكبار".
من جانبه، رد المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني حول سر النتائج اللافتة للفريق رغم هبوطه من مصاف المحترفين، قائلا: "الجاهزية النفسية والفنية تتقدم عروض الفريق، والتي نلخص أسبابها بعيش منظومة كرة الصريح، أجواء العائلة بمعنى الكلمة، وكلمة السر بصراحة رئيس النادي عمر العجلوني، الذي لا يدخر جهدا في توفير أشكال الدعم المعنوي والمالي كافة للفريق، الذي يقترب بسرعة من العودة إلى مكانه بين "الكبار".
وتابع: "لعل من أسباب نجاحنا احتفاظ منظومة الفريق بما نسبته 70 % من لاعبيه منذ الموسم الماضي، وتعزيز صفوفه بلاعبين محليين أمثال، هذال السرحان، إبراهيم الخوالدة، محمد القيسي، محمد حسينات، هيثم بدلجي، وقصي العثامنة، إضافة إلى جهاز فني متجانس يعاونني فيه كل من: المدرب العام أحمد عثامنة، مساعد المدرب ضيف الله الخوالدة، ومدرب حراس المرمى فراس السيران، ونجحنا في استثمار أجواء "العائلة" نفسيا في الملعب، والذي انعكس على الجاهزية البدنية والذهنية والتكتيكية، وانطلقنا مبكرا بالاستعداد منذ حزيران (يونيو) الماضي، والحمدلله وفقنا في تحقيق نتائج مميزة، حين جمعنا 25 نقطة، من الفوز بـ8 مباريات وتعادل وحيد، ونعتبر الأقوى هجوما بـ29 هدفا، وثاني أقوى دفاع حين اهتزت شباكنا 5 مرات".
وعن رؤيته إلى المنافسة في دوري "الأولى" بشكل عام، وهل حسم الصريح تأهله إلى المحترفين من جديد؟، أجاب العجلوني: "يعتبر الصريح والجزيرة أقوى  المرشحين للتأهل إلى المحترفين، وهناك فرق تنافسنا، وأخرى تبحث عن الثبات، ولدينا مباراة حاسمة اليوم   أمام سما السرحان، وفي حال فزنا نكون ضمنا التأهل رسميا، فيما سنلتقي مع الجزيرة في الأسبوع 12 من الدوري، في المباراة التي يتحدد فيها بطل الدوري ووصيفه والصاعدين رسميا إلى المحترفين".
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