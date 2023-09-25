الصريح يواجه الطيبة.. سحاب يلتقي البقعة.. والحسين إربد يستضيف عمان اف سي

مهند جويلس

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عمان - تتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI للموسم 2023-2024، من خلال إقامة 3 مباريات، إذ يلتقي الصريح ونظيره الطيبة على ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا عند الساعة الخامسة مساء، وفي التوقيت ذاته يواجه سحاب نظيره البقعة على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.ويظهر متصدر ترتيب دوري المحترفين فريق الحسين إربد عند الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك عندما يستقبل نظيره عمان اف سي، في مواجهة مثيرة ومرتقبة نظرا لامتلاك الفريقين عناصر مميزة.وأقيمت أمس، مباراتان لحساب الدور ذاته، حيث التقى السرحان مع أم القطين على ملعب السرحان، فيما واجه الهاشمية نظيره اليرموك على ستاد الأمير محمد.وتقام غدا 4 مواجهات ضمن الدور ذاته، إذ يلتقي الأهلي مع العالية، الجزيرة مع مرج الحمام، معان مع اتحاد الرمثا، والفيصلي مع حرثا، فيما يقام العدد نفسه من المباريات بعد غد، بمواجهات مغير السرحان مع صما، السلط مع العربي، الوحدات مع جرش، والجليل مع دوقرة، على أن يختتم الدور يوم الجمعة بـ3 مواجهات وهي شباب الأردن مع دير أبي سعيد، شباب العقبة والوحدة، والرمثا مع وادي الريان.ويتطلع فريق الصريح إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الشاب ماهر العجلوني، بعد أن سجل الفوز في جميع مبارياته مؤخرا بدوري الدرجة الأولى، بالفوز على كل من: اليرموك والهاشمية وأم القطين، متصدرا ترتيب دوري "المظاليم" برصيد 9 نقاط إلى جانب الجزيرة.ويعتمد العجلوني في خياراته الفنية على كل من: خالد العثامنة، عدي ارقيبات، أحمد العزام، يزن عبد العال، قصي نمر، هذال السرحان، معاذ العجلوني، نور السعيدين، أشراف المساعيد، تيتي وخلدون خزامي.ويسعى الطيبة إلى الظهور بصورة جيدة في ظهوره الثالث على التوالي ببطولة كأس الأردن، حيث ودع من النسخ الثلاث السابقة من الأدوار التمهيدية، أمام العربي في العام 2021، وأمام شباب نزال في الموسم الماضي، ومن الوحدات في العام 2019، متأملا تجاوز هذا الدور للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة، علما بأنه يحتل المركز الثاني بمجموعته بدوري الدرجة الثانية برصيد 5 نقاط من 3 مباريات.ويأمل سحاب بتجاوز ظروفه الصعبة التي يعاني منها في دوري المحترفين، بغياب المدير الفني للفريق أحمد عبد القادر عن المباريات بداعي عدم تسجيله، حيث جمع الفريق خلال 5 مباريات سابقة 6 نقاط فقط.ومن المتوقع، أن يشرك سحاب عددا من اللاعبين الاحتياطيين، مثل وليد عصام، يزيد محفوظ، خالد الردايدة، حسام أبو سعدة، جعفر المحسيري، محمد طنوس، محمد الرازم، بسام دلدوم، ورد البري، سلطان الشياب وأحمد أبو كبير.ويتطلع البقعة إلى تسجيل حضوره المميز بالبطولات المحلية، من خلال مواجهة آخر فريق لعب معه بدوري المحترفين قبل موسمين، رغم النتائج السلبية التي يسجلها الفريق في دوري الدرجة الأولى، بعد أن جمع نقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة خلال الجولات الثلاث الأولى، علما بأنه وصل لثمن نهائي البطولة في النسخة الماضية.وفي آخر مباريات اليوم الثاني من مسابقة الكأس، يظهر الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته بدوري المحترفين فريق الحسين إربد، متأملا بالذهاب بعيدا بثاني البطولات من حيث الأهمية على الصعيد المحلي، من خلال مباراة على أرضه وبين جماهيره أمام أكثر الفرق تطورا بدوري الدرجة الأولى.ولم يلعب الحسين مباراة رسمية منذ مواجهته لمعان في 24 من شهر آب (أغسطس) الماضي، حيث غاب عن الجولة الخامسة من بطولة الدوري بسبب تأجيل مباراته مع الوحدات لنهاية مرحلة الذهاب، فيما شارك مع بقية أندية المحترفين في تعليق المشاركة وعدم خوض منافسات الجولة السادسة، قبل أن تعلن الأندية أول من أمس عن عودتها للعب.ومن المتوقع، أن يعتمد المدرب البرتغالي للحسين جواو موتا على عدد من البدلاء لمنحهم فرصة المشاركة بالمباريات الرسمية، من خلال إشراكه بصفة أساسية لكل من: محمود الكواملة، حجازي ماهر، سليم عبيد، محمد أبو النادي، أحمد عبيدات، أحمد ثائر، وسيم ريالات، محمد الداود، فيرناندو ناثان، مصعب اللحام وعبد العزيز نداي.وعلى الطرف الآخر، يسعى فريق عمان اف سي إلى تحقيق أولى مفاجآت البطولة بإقصائه أكثر الفرق المرشحة لحصد اللقب، أملا في إكمال سلسلة نجاحاته في بطولة الكأس، بعد بلوغه المربع الذهبي في النسخة السابقة، إلى جانب مواصلة نتائجه الجيدة بعد أن سجل فوزين وخسارة في أول 3 مباريات له بدوري الدرجة الأولى مؤخرا.ويشرف على تدريب عمان اف سي، المدرب ظاهر السردي، ويبرز في صفوفه كل من: شريف النوايشة ولؤي عمران وسمير رجا وأحمد عفانة وطارق نبيل وخالد التل.