الصقور: أهدرنا فرصة الفوز بلقب "المحترفات".. وأنتظر دعوة "النشميات"

مهند جويلس

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عمان- أكدت لاعبة فريق الأرثوذكسي لكرة القدم سبأ الصقور، أن المنافسة على لقب دوري المحترفات للموسم الحالي كانت مثيرة، موضحة بأن فريق الاتحاد نجا من فخ الثواني الأخيرة بالمباراة الماضية، حيث أهدر فريقها فرصا محققة للتسجيل كانت ستقرب البطولة منه.وبينت الصقور في حديث خاص لـ"الغد"، أن الأرثوذكسي قدم مستوى مميزا خلال الموسم جعله من الفرق المرشحة على اللقب رغم ابتعاده عن الترشيحات في البداية، مشيرة إلى أن الروح الأسرية بين لاعبات الفريق وحسن إدارة المباريات من المدير الفني سالم القرا، كانت السبب الرئيسي بالنتائج الجيدة.وأضافت: "أعتقد بأن دوري الموسم الحالي سيساهم بشكل كبير في تطوير مستوى الكرة النسوية بعد تراجعها مؤخرا على الصعيد القاري، وكنأ نأمل الحصول على اللقب دون أن نتوفق في ذلك، وأتمنى زيادة عدد الفرق بالموسم المقبل من أجل خوض أكبر عدد من المباريات التي تعمل على تحسن أداء اللاعبات فرديا وجماعيا".ولفتت الصقور البالغة من العمر 23 عاما، إلى أن تدريس مدربها القرا لها في الجامعة مادة كرة القدم، كان السبب الرئيسي في تفضيلها عرض الأرثوذكسي مطلع الموسم الحالي على بقية العروض المقدمة لها، حيث نال مستواها إعجابه في المحاضرات العملية، وطلب منها الانضمام وقتها للفريق، لتقدم أفضل المستويات في مركز الظهير الأيمن بدلا من مركز الجناح التي كانت تلعب به سابقا، إلى جانب إبداعها وبروزها كأفضل لاعبة في هذا المركز بالبطولة بشكل عام.وينتظر "نسور عبدون" مباراة أخيرة في بطولة الدوري أمام النصر غدا، علما بأن الفريق ضمن الوصافة والميداليات الفضية، بعد أن جمع 22 نقطة من 11 مباراة، محققا الفوز في6 مناسبات، والتعادل في 4 مباريات، مقابل الخسارة في مباراة وحيدة.وتمنت الصقور بأن تتم زيادة عدد الدول المشاركة في كأس المملكتين الأردنية السعودية، بعد خوض فريقها بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية بالفترة الماضية، مشيرة إلى أن الاحتكاك مع فرق خارجية يزيد من قوة اللاعبات المحليات ويساهم في تطوير مستواهن بشكل أسرع.واستطردت: "أنتظر تلقي دعوة من المنتخب الوطني للسيدات في التجمع المقبل، قدمت مستوى جيدا بحسب شهادة الغالبية من المتابعين في الناحيتين الدفاعية والهجومية، يمكنني من الالتحاق بالمنتخب الذي يعد إحدى أحلامي باللعب معه، وعملت بجد مع الفريق من أجل هذا الهدف أيضا إلى جانب الفوز بالألقاب".وأكدت الصقور أن حلمها يتمثل في الاحتراف خارجيا، وتحديدا في الدوري السعودي كمحطة انطلاق لبطولات أكبر، في ظل سهولة عملية اللعب بالدول المجاورة حاليا أكثر من أوقات سابقة، دون أن تكشف عن مصيرها في الموسم المقبل، مع إمكانية استمرارها مع الأرثوذكسي لموسم آخر.وبدأت الصقور مسيرتها الرياضية كلاعبة جمباز بعمر 4 سنوات، قبل أن تتعلق بكرة القدم في سن 14 عاما من خلال ممارستها اللعبة خلال فترات الراحة بتدريبات الجمباز، لتجد نفسها في الكرة أكثر من الجمباز والتايكواندو التي تمارسها أيضا، علما بأنها تندرج من عائلة رياضية بامتياز سواء بالأب أو بالأشقاء والشقيقات.ومثلت خلال مواسم سابقة بدوري المحترفات فريقي عمان والأهلي، إذ نجحت بالحصول على لقب الدوري بالأعوام الثلاث الماضية، علما بأنها ستكون اللاعبة الوحيدة التي ستحصل على اللقب في 4 مناسبات متتالية لو نجح فريقها التتويج هذا الموسم، كما لعبت مع منتخبي الناشئات والشابات، ونجحت في الحصول على لقب بطولة غرب آسيا مع منتخب تحت 19 عاما، والظفر ببطولة الأندية النسوية الآسيوية مع عمان خلال العام 2021 في مدينة العقبة.