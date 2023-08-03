الصوص: الإصابات تعكر الأجواء.. وتصاعد تدريجي في أداء اللاعبين

خالد تيسير العميري

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عمان – أبدى المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة وسام الصوص، ارتياحه من تصاعد الأداء للاعبي "صقور الأردن"، خلال فترة التحضير لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسيا في الفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.وقال الصوص في حديث خاص لـ"الغد": "لدينا انطباعات إيجابية في مرحلة الإعداد، حتى اللحظة هناك تصاعد تدريجي في مستوى الأداء، من المهم أن يعتاد لاعبونا على المستوى الأعلى"، لافتا إلى إعطاء الفرصة للاعبين الشباب من أجل الاستثمار بهم، وحتى يضعوا الضغط والمنافسة على اللاعبين أصحاب الخبرات في مراكزهم.وحول الإصابات الأخيرة، أشار الصوص: "تعرض اللاعب أمين أبو حواس إلى إلتواء في الكاحل، وسيغيب عن المباراة الأولى في بطولة كأس الملك أمام البرتغال، وربما لن يشارك في مواجهتي المكسيك وأنغولا، ويعاني زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمود الهزايمة من إصابات طفيفة، وننتظر التقرير الطبي النهائي للوقوف على إصابة أشرف الهندي بالعين، هذه الإصابات خفيفة وليست مقلقة لنا في الجهاز الفني، لكنها تعكر الأجواء قليلا".وأشاد الصوص بالمجنس الأميركي الجديد رونداي هوليس جيفرسون، بعدما أظهر مؤشرات إيجابية في المعسكر الأخير بالبرتغال، مقدما لمحة عن امتلاكه قدرات دفاعية تخدم أسلوب اللعب الجديد لـ "صقور الأردن"، بقوله: "يقدم اللاعب أداء تصاعديا ولديه أدوار مهمة على أرضية الملعب، أعتقد أنه سيبدأ بالكشف عن إمكانياته مع خوضنا بطولة كأس الملك".واستبعد المدير الفني للمنتخب الوطني، حاجة الفريق لإضافات جديدة على مستوى القائمة الأولية، بقوله: "ربما نحتاج للاعب مساعد في مركز صناعة الألعاب، لكننا نمتلك خيارات يمكنها التغطية على هذا النقص، بوجود أحمد حمارشة وزيد عباس وهاشم عباس والمجنس جيفرسون، والذين يمكنهم شغل مركز "السمول فوروورد"، وبما يمنح المنتخب الوطني قوة دفاعية أكبر مع استثمار عامل الطول في هذا المركز".وأضاف: "مهمتنا تحضير اللاعبين فرديا والفريق جماعيا، وهذا يتطلب تجربة أساليب وخطط اللعب كافة من خلال المباريات الودية، للوقوف على الخطة المناسبة التي سنلعب فيها مبارياتنا في المونديال، الأخطاء بالمباريات الودية أمر وارد الحدوث، ووجدت هذه المباريات حتى نتعلم منها ونسارع إلى علاجها في الوقت المناسب".وحول افتقاد الفريق لجماعية الأداء في بعض المباريات، أجاب: "في أوقات كثيرة لا نحتاج إلى 20 تمريرة حتى نظهر بأداء جماعي، هناك حالات ولحظات يظهر فيها الأداء بشكل فردي، ونعمل على معالجتها، لكننا نلعب أيضا بروح الفريق، ونعمل على تحسين نسب تصويب اللاعبين، خاصة وأنهم يخوضون مباريات أمام فرق كبيرة".وتمنى الصوص على الجماهير الأردنية أن تدعم المنتخب الوطني في رحلة التحضير لكأس العالم، مبديا تعطشه لمشاهدة الجماهير تملأ مدرجات صالة الأمير حمزة خلال انطلاقة منافسات بطولة كأس الملك، لشحن اللاعبين ودعمهم معنويا، قبل المضي قدما في رحلة التحضير بمحطتي جورجيا والصين، انتهاء بالمشاركة في بطولة كأس العالم بالفلبين.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الملك بمواجهة المنتخب البرتغالي عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة "الأمير حمزة"، وتسبقها مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الأنغولي عند الساعة 6 مساء.وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الولايات المتحدة واليونان ونيوزيلندا، حيث سيستهل "الصقور" مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته جميعها في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.