الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصيفي" يستضيف الجولة الأولى من دوري الأردن للقفز عن الحواجز

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اتحاد الفروسية الملكي
عمان – تنطلق صباح اليوم، منافسات الجولة الأولى من دوري الأردن لرياضة القفز عن الحواجز للعام الحالي، والتي ينظمها اتحاد الفروسية الملكي، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، على ميدان المركز الصيفي للفروسية. اضافة اعلان
ويقيم الاتحاد 6 جولات للقفز عن الحواجز، بداية من اليوم، فيما تقام الجولة الثانية يوم الحادي والعشرين من شهر حزيران (يونيو) المقبل، والجولة الثالثة في التاسع عشر من شهر تموز (يوليو) المقبل، وتقام بقية الجولات تباعا، وسيتم توزيع الجولات على مراكز وأندية الفروسية. 
وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري، حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.
وتشهد منافسات البطولة في الجولات كافة، تنافسا وإثارة بين المشاركين، حيث يضم الدوري 8 فئات، وهي فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.
وتشهد بطولات القفز على الحواجز، مشاركة واسعة من الفرسان والفارسات الأردنيين والأردنيات، إضافة إلى الفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن، حيث يتم اختيار الفائزين في ألقاب البطولة، للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولات الخارجية، ويخصص اتحاد الفروسية جوائز مالية للفائزين بالبطولة، ويتم توزيع الجوائز النقدية والعينية في جميع الجولات، ويتم تتويج الفائزين بالمراكز الستة الأولى بعد نهاية كل فئة بالجولة باستثناء فئة 140-145سم من جولات الدوري، كما أنها تحظى بمتابعة جماهيرية من محبي اللعبة وأهالي الفرسان والفارسات.
وأفرز الدوري في السنوات الماضية، العديد من الوجوه الشابة من كلا الجنسين، والذين أثبتوا حضورهم وقدرتهم وأصبحوا من أبطال الأردن في رياضة القفز عن الحواجز، وتمكنوا من تمثيل الاتحاد في البطولات العربية والدولية. 
وتشرف على تحكيم السباقات لجنة مكونة من: محمد الفار حكما عاما والحكمين عدنان منصور، معن الحديد، إضافة إلى مصممة المسلك براء دعيس، ورئيس المفوضين خالد فرحان، الطبيب البيطري الدكتور إبراهيم الهراس.

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