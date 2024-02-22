الضروس تحرز "فضية" الدوري العالمي للكراتيه

وكانت الضروس قد فازت في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه أفصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة المصريه أسمى علي 4-3 وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف النهائي بعد أن فازت على اللاعبة الكرواتية رافليك انا بنتيجة 4-0.
ويستأنف المنتخب الوطني للكراتيه اليوم منافسات الدوري العالمي للشباب على صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، حيث يمثل المنتخب الوطني في البطولة 19 لاعبا ولاعبة هم: معين النجار، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، ابراهيم كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك، فارس العمري، بشرى نوفل، سرين النجار، بلسم السعايده،
ليال الجراح ويارا ناصر.
ويشارك في البطولة 78 دولة من قارات العالم الخمس، وتعد البطولة الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد الشباب 2026 المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية دكار.
وتتصدر مصر الدول العربية والأجنبية في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين بـ 274 لاعبا، ثم الإمارات 108 لاعبين، والسعودية (52)، والجزائر 43 لاعبا، والكويت (29) والأردن (19)، وقطر (15)، والعراق (7)، وسلطنة عمان (5)، واليمن (3)، وليبيا (3)، وتونس (2) والمغرب (1).
وتأتي إيران في المركز الثاني بشكل عام من حيث عدد المشاركين بـ 251 لاعبا، وكازاخستان (136)، وإيطاليا (95)، وتركيا (74)، والهند (55)، وألمانيا (52)، وفرنسا (50)، أذربيجان وبلجيكا والتشيك (47) لكل بلد، وكرواتيا (43)، وسويسرا (41)، واليونان (36).
وتجرى منافسات البطولة لعشرة أوزان مختلفة للذكور والإناث تحت 21 عاما، للفردي في أوزان 60 كغم، 67 كغم، 75 كغم، 84 كغم، وفوق 84 كغم للذكور، وللإناث أوزان 50 كغم، 55 كغم، 61 كغم، 68 كغم، فوق 68 كغم.
وتعد جولة الدوري العالمي للشباب الأولى في سلسلة الاتحاد الدولي والتي تضم 5 جولات بداية من الفجيرة الإماراتية ومرورا بـ "لاكورونيا" في إسبانيا خلال الفترة من 16 حتى 19 أيار (مايو) المقبل، وبوريك (كرواتيا) في الفترة من 27 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وكانكون (المكسيك) في الفترة من 8 إلى 11 آب (أغسطس) المقبل، والبندقية (إيطاليا) من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.