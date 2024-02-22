الضروس تحرز "فضية" الدوري العالمي للكراتيه

أيمن وجيه الخطيب‎ ‎

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عمان– نالت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس أمس الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنة في ‏الدوري العالمي للشباب الناشئين للكراتيه المقام في مدينة الفجيرة الإماراتية، بعد أن خسرت في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين 1- 6.وكانت الضروس قد فازت في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه أفصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصريه أسمى علي 4-3 وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولندية صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف ‏النهائي بعد أن فازت على اللاعبة الكرواتية رافليك انا بنتيجة 4-0.‏ويستأنف المنتخب الوطني للكراتيه اليوم منافسات الدوري العالمي للشباب على صالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، حيث يمثل المنتخب الوطني في البطولة 19 لاعبا ولاعبة هم: معين النجار، عبدالرحمن حيمور، أوس سيف، محمد النجار، ابراهيم ‏كنعان، وليد قطامش، سعد الفاعوري، أحمد السعود، هاني رشيد، حاتم الحراسيس، عمر العملة، قاسم العمري، عمر دويك، فارس ‏العمري، بشرى نوفل، سرين النجار، بلسم السعايده،ليال الجراح ويارا ناصر. ‎ويشارك في البطولة 78 دولة من قارات العالم الخمس، وتعد البطولة الخطوة الأولى نحو التأهل إلى أولمبياد الشباب 2026 المقرر ‏إقامتها في العاصمة السنغالية دكار‎.‎وتتصدر مصر الدول العربية والأجنبية في عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين بـ 274 لاعبا، ثم الإمارات 108 لاعبين، والسعودية ‏‏(52)، والجزائر 43 لاعبا، والكويت (29) والأردن (19)، وقطر (15)، والعراق (7)، وسلطنة عمان (5)، واليمن (3)، وليبيا (3)، ‏وتونس (2) والمغرب (1).‏‏ وتأتي إيران في المركز الثاني بشكل عام من حيث عدد المشاركين بـ 251 لاعبا، وكازاخستان (136)، وإيطاليا (95)، وتركيا (74)، ‏والهند (55)، وألمانيا (52)، وفرنسا (50)، أذربيجان وبلجيكا والتشيك (47) لكل بلد، وكرواتيا (43)، وسويسرا (41)، واليونان ‏‏(36‏‎).‎وتجرى منافسات البطولة لعشرة أوزان مختلفة للذكور والإناث تحت 21 عاما، للفردي في أوزان 60 كغم، 67 كغم، 75 كغم، 84 ‏كغم، وفوق 84 كغم للذكور، وللإناث أوزان 50 كغم، 55 كغم، 61 كغم، 68 كغم، فوق 68 كغم‎.‎‎ ‎وتعد جولة الدوري العالمي للشباب الأولى في سلسلة الاتحاد الدولي والتي تضم 5‏‎ ‎جولات ‎بداية من الفجيرة الإماراتية ومرورا بـ "لاكورونيا" في إسبانيا خلال الفترة من 16 حتى 19 أيار (مايو) المقبل، وبوريك (كرواتيا) ‏في الفترة من 27 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وكانكون (المكسيك) في الفترة من 8 إلى 11 آب (أغسطس) المقبل، والبندقية ‏‏(إيطاليا) من 5 إلى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل‎.‎