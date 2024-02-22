‏ الضروس تحرز فضية وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي‎ ‎للكراتيه ‏

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‏‎ ‎أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في ‏الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتيه، بعد ان خسرت في المباراة النهائية أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين، 1- 6 وكانت قد فازت في دور الـ 32 على اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصريه اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف ‏النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.‏