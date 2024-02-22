الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

‏ الضروس تحرز فضية وزن تحت 68 كغم في الدوري العالمي‎ ‎للكراتيه ‏

لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس
لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس
‏‎ ‎أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه جود الضروس اليوم الميدالية الفضية في وزن تحت 68 لفئة تحت 21 سنه في ‏الدوري العالمي للشباب والناشئين المقام في مدينة الفجيرة الاماراتيه، بعد ان خسرت في المباراة النهائية  أمام اللاعبة المصرية ميار ‏زين الدين، 1- 6 وكانت قد فازت في دور الـ  32 على  اللاعبة الإيرانية فاطمه افصلي 5 -0، وفازت في دور الـ 16 على اللاعبة ‏المصريه اسمى علي 4-3 ، وفازت في دور ربع النهائي على اللاعبة الهولنديه صيانا  ممادوس 9 -2، ووصلت إلى الدور نصف ‏النهائي بعد ان فازت على اللاعبة الكرواتيه رافليك انا ماريا 4-0.‏اضافة اعلان
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