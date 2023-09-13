"الطائرة الأردنية" تحلق في أجواء الاستضافات بأمل الهبوط على مدرج الإنجازات

مصطفى بالو

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عمان- تحلق "الطائرة الأردنية" في أجواء الاستضافات العربية والإقليمية، بأمل الهبوط على مدرج الإنجازات، وزجت الأندية والمنتخبات الوطنية، في المعترك التنافسي على مستوى الجنسين، ضمن خطة طموحة تهدف إلى توفير أكبر عدد من المباريات التنافسية، بهدف التطوير على أجنحة الحضور والإنجازات الوطنية.خلفية عن المشهديستعد اتحاد الكرة الطائرة، إلى تقديم طلب رسمي باستضافة بطولة الأندية العربية، لتقام في عمان خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، مستشهدا بنجاحاته في استضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات في عمان خلال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، وأتبعها باستضافة أندية غرب آسيا خلال آذار (مارس) الماضي، بمشاركة قطبي اللعبة شباب الحسين والوحدات، ولم تتوقف طموحات اتحاد الكرة الطائرة عند حد هذه الاستضافات، بل يراقب التطورات على استضافة البطولة العربية للمنتخبات المقررة في العراق خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، والذي يدور فيها الحديث عن اعتذار الجانب العراقي عن عدم الاستضافة.ومن المتوقع، أن يتقدم اتحاد الكرة الطائرة بطلب استضافتها، خلال اجتماع الاتحاد العربي الذي يعقد يوم غد في مصر، في الوقت الذي يظهر فيه منتخب السيدات في البطولة العربية التي ستقام في الكويت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ولا تقف الاستضافات عند حدود منتخبات الرجال والسيدات، والأندية الممتازة لمنافسات "الصالات والشاطئية"، بل تصل عند حدود الفئات العمرية، حيث يتحضر اتحاد الكرة الطائرة، لاستضافة بطولة غرب آسيا للشباب في العام المقبل.إنجازات وفوائد فنيةيحسب لمنتخب السيدات، تحقيقه إنجازا غير مسبوق للطائرة الأردنية على مستوى الرجال والسيدات، حين خطف الميدالية الفضية في بطولة غرب آسيا، بعد أن حل ثانيا خلف المنتخب اللبناني البطل، في البطولة التي شهدت مشاركة 10 منتخبات، ودخلن أجواء الانجازات العربية لأول مرة تاريخ اللعبة، عندما حققن الميدالية البرونزية في الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر، وكررن السيدات الظفر ببرونزية غرب آسيا للطائرة الشاطئية في قطر، والذي دخلت معه الطائرة الأردنية للسيدات والرجال إلى لائحة التصنيف الدولي للكرة الطائرة، في الوقت الذي ما يزال فيه منتخب الرجال يبحث عن موطئ قدم على منصات التتويج العربية والإقليمية.وتقدم منتخب الناشئين خطوة على صعيد المشاركة الإقليمية، على خلاف مشاركاته السابقة، وحل بالمركز الخامس على سلم الترتيب، وكان بإمكانه الدخول إلى معترك الكبار، لولا الخسارة المفاجئة أمام المنتخب الكويتي، إلا أنه حظي باحترام وتقدير الأوساط العربية التي أكدت أنه منتخب "الأمل"على صعيد الأندية، لفت الأنظار شباب الحسين في بطولة أندية غرب آسيا في عمان، وإن وقف في المركز السادس على سلم الترتيب العام للبطولة التي شاركت فيها أقوى الفرق العربية لمنطقة غرب آسيا، إلا أنه استحق الاحترام ولفت الأنظار وحاز على الإعجاب القاري، عندما اقترب من حدود دور الأربعة، الذي ودعه بعد الخسارة أمام الكويت الكويتي 2-3، وقدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري بطل البطولة.الموقف الرسميورد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات "الغد" بهذا الخصوص، قائلا: "وجدنا الاستضافات أقصر الطرق لتحقيق التطوير المنشود، من خلال توفير أجواء احتكاكية تنافسية عالية المستوى، على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية، ونجحنا في استضافة العديد من البطولات في عمان، والتي خرجنا منها بالفوائد الفنية المرجوة، وحققنا إنجازات غير مسبوقة إقليمية وعربية على صعيد السيدات، والتي اعتبرناها مهمة في استفزاز منتخبات الرجال على صعيد الأندية والمنتخبات لفرض حضور الطائرة الأردنية في المحافل العربية والقارية".وأضاف: "لدينا خطة واضحة لها برامجها، في استضافة البطولات كما ذكرت، ولها أهدافها التطويرية ونتمنى أن نزينها بالإنجازات، وقيمنا المشاركات السابقة، وإن كانت منجزة وسريعة على صعيد السيدات، إلا أنها جيدة إلى حد ما بالنسبة لمنتخب الرجال، ونترك العمل حاليا للمدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، الذي اطلعت على خططه ونهج عمله ما يدعونا إلى التفاؤل في السنوات المقبلة، من دون أن نغفل ما جنته المنتخبات الوطنية، من خبرة المدير الفني السابق الأرجنتيني ماتياس دي فولفيو، وكلنا ثقة بالفريق الوطني المعاون، ونغلف تحضيرات منتخباتنا الوطنية الـ 5"، بالاهتمام والدعم لنقطف ثمار خططنا خلال فترة وجيزة على المستويين العربي والإقليمي".