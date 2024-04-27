"الطائرة" يحفز "الناشئين" ويسمي وفده إلى التصفيات الآسيوية

مصطفى بالو

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حفز اتحاد الكرة الطائرة لاعبي منتخب الناشئين قبيل سفره إلى سلطنة عمان يوم الإثنين المقبل، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى النهائيات الآسيوية، والتي تشارك فيها منتخبات البلد المنظم، قطر ولبنان، وتجري في العاصمة مسقط خلال الفترة من 8 إلى 13 أيار (مايو) المقبل.ونقل نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، تحيات سمو الأميرة آية بنت الفيصل إلى الوفد المسافر، مؤكدا مطالبتها اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم، والبحث عن صياغة مستقبل جديد للطائرة الأردنية باعتبار الفريق منتخب "المستقبل" على حد تعبير قطيشات، وذلك خلال لقائه الجهازين الفني والإداري واللاعبين، ضمن الحصة التدريبية التي جرت في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب مؤخرا.وأضاف قطيشات للاعبين: "أنتم جيل المستقبل، ولديكم فرصة تاريخية، لتمثيل الوطن والرياضة الأردنية واللعبة في التصفيات الآسيوية، وكلنا ثقة بكم وبجميع أفراد الوفد المسافر، وعليكم أن تضعوا نصب أعينكم الأهداف المرصودة في هذه المشاركة، والتي تتمثل بخطف الحضور اللافت بالأداء والنتيجة والتحلي بالروح الرياضة، والبحث عن موطئ قدم في النهائيات الآسيوية، وما فعله منتخب النشامى بخطفه الميدالية الفضية في نهائيات آسيا لكرة القدم في قطر، يجب أن يكون حافزا لكم جميعا لتقديم الأفضل، وبما يليق بالطائرة والرياضة الأردنية في المحفل القاري".من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية هيثم الوسلاتي جاهزية اللاعبين النفسية والبدنية والفنية، مشيدا بالجهود التي بذلها الجهاز المعاون بقيادة المدرب القدير حسين سويلم، ومبينا أن اتحاد الكرة الطائرة وفر أجواء التحضير المثالي كافة، ويعول الكثير على هذه الفئة العمرية ضمن نظرته بعيدة المدى إلى مستقبل الكرة الطائرة الأردنية. ويترأس وفد اتحاد الكرة الطائرة، عضو الاتحاد حسان المصري، ويرافقه التونسي هيثم الوسلاتي مديرا فنيا، وحسين سويلم مدربا، واللاعبون: محمد أبودية، أيهم النقيب، سند حسونة، مجاهد نضال، ماجد هارون، عمر هارون، عبدالله شبانة، نصرالله نصار، معتز النقيب، محمد مبارك، محمد شاهين، وأحمد الزركية.