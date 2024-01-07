"الطائرة" يستضيف شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة "الأندية العربية"

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عمان –الغد– يستضيف اتحاد الكرة الطائرة، ممثلي ناديي شباب الحسين وعيرا في مراسم قرعة بطولة الأندية العربية الـ42، والتي تقام في الأردن خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط (فبراير) المقبل، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في مقر الاتحاد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.كما سيحضر مراسم القرعة مدير البطولة عضو مجلس إدارة الاتحاد سليمان العساف، وعدد من أعضاء الاتحاد، في الوقت الذي أنجز فيه الاتحاد الترتيبات كافة لمراسم القرعة، والتي سيكون مقرها الرئيسي في العاصمة البحرينية المنامة بحضور نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات.وخلال تواجده في المنامة سيطلع قطيشات المسؤولين بالاتحاد العربي على الترتيبات الفنية والإدارية التي اتخذها الاتحاد الأردني لاستضافة منافسات البطولة، خصوصا التي تتعلق بالصالات الرياضية التي ستحتضن المباريات وهي صالة الأميرة سمية، وصالة قصر الرياضة، إضافة إلى الصالات الرياضية المخصصة لتدريبات الفرق، والتي تقع جميعها في العاصمة عمان.وكان الأمين العام للاتحاد العربي فراس الحلواجي، زار الأردن مؤخرا واطلع على الترتيبات المتخذة لإنجاح هذا الحدث العربي الكبير، وتفقد الصالات الرياضية والفنادق، التي ستقيم فيها الفرق المشاركة ولجنة التحكيم، والحكام الذين سيتولون إدارة منافسات البطولة.إلى ذلك، ينتظر أن يعلن الاتحاد العربي اليوم القائمة النهائية للفرق المشاركة بعد أن أغلق أمس باب المشاركة وهو الموعد الذي حدده الاتحاد العربي في وقت سابق، في الوقت الذي أعلنت فيه العديد من الفرق مشاركتها في وقت سابق وهي (شباب الحسين وعيرا من الأردن، ودار كليب والنجمة من البحرين، والشرطة وقطر من قطر، والأهلي بنغازي والسويحلي من ليبيا، والبرقان وكاظمة من الكويت، وبني ياس من الإمارات، والأهلي من السعودية، والسيب من سلطنة عمان إضافة إلى فريقين من العراق، وفريق آخر من اليمن سيتم الكشف عنها اليوم.وبعد سحب القرعة، سيتم إصدار الجدول الرسمي لمنافسات البطولة بعد توزيع الفرق على المجموعات، مع تأكيد التعليمات الفنية، وتحديد المواعيد الرسمية للاجتماعات التي تسبق موعد انطلاق البطولة.كما ينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني في اليومين المقبلين عن شعار البطولة، والإعلان عن اللجان المساندة، وبعض التفاصيل الأخرى، وخصوصا التي تتعلق بالنقل التلفزيوني.وكان الاتحاد الأردني، التقى بممثلي الأردن في هذه البطولة شباب الحسين وشباب عيرا، حيث أعلن نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات في الاجتماع المشترك عن وقوف الاتحاد بجانبهما ومساندتهما في هذه البطولة المهمة، التي تعزز من مسيرة الاتحاد الداعية إلى تطوير المستوى الفني للأندية وما ينعكس إيجابا على المنتخبات الوطينة، خصوصا وأن الفريقين يضمان في صفوفهما العديد من اللاعبين في المنتخب الوطني.