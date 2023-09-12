الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"الطائرة" يعلن غياب "السيدات" ويسمي منتخبين للرجال في "الشاطئية العربية"

اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان - (الغد)
اللاعبان خالد أبو مشرف وياسر عثمان - (الغد)
عمان - اعتذر اتحاد الكرة الطائرة، عن عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة العربية للكرة الشاطئية، وسمى منتخبين للرجال "أ و ب" للمنافسات التي تنطلق يوم غد، على ملاعب مدينة اللاذقية الشاطئية في سورية، وسط مشاركة عربية واسعة.اضافة اعلان
ويطمح المنتخب الوطني إلى تحسين تصنيفه على لائحة الترتيب الدولي، والتي دخلها في النسخة الماضية، عندما توج منتخب السيدات بالميدالية البرونزية، وحل الرجال سادسا في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في قطر.
وحول الاعتذار عن عدم مشاركة السيدات، قال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "أظهرت تدريبات منتخب السيدات الاستعدادية، عدم جاهزية اللاعبات لخوض الاستحقاقات العربية، وذلك لوقوعهن تحت تأثير ضغط المنافسات داخل الصالات، حيث أنهين للتو منافسات كأس السوبر وكأس الأردن، وشاركن فريقهن النصر منافسات الدوري التصنيفي حاليا، لذا أردنا تخفيف الضغط الفني، وسمينا منتخب الرجال ب للمشاركة في المنافسات العربية".
وأضاف: "أقمنا قبل فترة البطولة المفتوحة لغايات اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب  الوطني المشارك في اللاذقية، ولتوفير الفرصة أمام الجميع لتقديم أفضل ما لديهم للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث اخترنا لمنتخب السيدات كل من رهف حيمور، وفرح العطعوط، وللرجال أحمد العواملة وراشد العلوان، وغاب اللاعبان خالد أبو مشرف، وياسر مجاهد عن الاختيار، لعدم مشاركتهما في البطولة المفتوحة، إلى جانب معاناة المتألق ياسر عثمان للإصابة، والذي اطمأنينا عليه فيما بعد وأكد تعافيه وجاهزيته، ما جعلنا نسميهما –خالد وياسر- للمشاركة العربية ضمن صفوف المنتخب ب، وهما المعروفان بتألقهما وانسجامهما وتفاهمهما، وسبق لهما أن توجا بلقب بطولة الأندية الممتازة للكرة الطائرة الشاطئية في موسمين متتاليين".
من جانبه قال اللاعب أبو مشرف: "سعيد جدا بتمثيل المنتخب الوطني برفقة زميلي في شباب الحسين ياسر مجاهد، وشرف كبير لنا الدفاع عن ألوانه في منافسات البطولة الشاطئية العربية، حيث تم استدعاؤنا قبل يومين، والتحقنا بالتدريبات بقيادة المدرب الوطني إسماعيل توفيق، ونتطلع وزملائي في المنتخبين أ و ب إلى تحقيق إنجاز للطائرة الأردنية".
ويغادر وفد المنتخب الوطني إلى سورية اليوم الأربعاء، ويضم المدرب إسماعيل توفيق، الإداري سامي محاسنة، واللاعبين ياسر عثمان، خالد أبو مشرف، أحمد العواملة، راشد العلوان، والمعالجين صهيب الخطيب وعبدالفتاح السيد. 

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