"الطائرة" يعين القهوجي وضراغمة مدربين في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية

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عمان - الغد - أكد نائب سمو رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن تركيز الاتحاد ينصب حاليا على إعداد كافة المنتخبات الوطنية من خلال البرامج الفنية التي يشرف عليها الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية بقيادة التونسي هيثم الوسلاتي، وأن نظرة الاتحاد لهذه المنتخبات شمولية، ويتطلع اليها بتفاؤل كبير في عملية التطوير والوصول بها إلى المستوى الذي يلبي الطموح.وأضاف قطيشات "العام الحالي سيكون مختلفاً من خلال المشاركات الواسعة للمنتخبات الوطنية في البطولات العربية والآسيوية وغرب آسيا، التي قرر الاتحاد المشاركة فيها، ونأمل فيها تحقيق نتائج طيبة تعكس المستوى الجيد الذي وصلت اليه الكرة الطائرة الأردنية في مشاركاتها الأخيرة".وبين قطيشات إلى أن الاتحاد ولغايات بناء منتخبات وطنية للفئات العمرية مواليد 2010 - 2011، قرر تعيين المدربين يعقوب القهوجي وإسلام دراغمة في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية".وأكد قطيشات اعتزاز الاتحاد بكافة المدربين المحليين، الذين يعتبرون جزءا مهما من عملية التطوير، ودورهم الكبير في اكتشاف اللاعبين، ومساهمتهم الواضحة في تحقيق المنتخبات الوطنية للنتائج المميزة".