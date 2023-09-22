الجمعة 22 أيلول 2023
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"الطائرة" يناقش مطالب أندية "الممتاز" في اجتماع مهم

من لقاء الوحدات وشباب الحسين في منافسات دوري الطائرة الموسم الماضي -(الغد)
من لقاء الوحدات وشباب الحسين في منافسات دوري الطائرة الموسم الماضي -(الغد)
عمان - دعا اتحاد الكرة الطائرة أندية الدرجة الممتازة إلى الاجتماع المهم، الذي سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأحد، بمقر اتحاد اللعبة في صالة الأميرة سمية الرياضية، لمناقشة سلسلة من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وبحث مطالب الأندية.اضافة اعلان
ودعت أندية الكرة الطائرة إلى الاجتماع مؤخرا، وتناقشت فما بينها حول مطالبها وجدولة منافساتها، في الموسم الذي سيمثل فيه فريقا شباب الحسين –بطل الدوري- والوصيف عيرا، اللعبة في منافسات بطولة الأندية العربية خلال شباط (فبراير) المقبل.
وأكد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات أن هناك حرصا على متانة العلاقة مع جميع أندية الكرة الطائرة ولمختلف الدرجات، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالبها ومقتراحاتها، باعتبارها الحجر الأساس في معادلة تطوير اللعبة، والشريك الاستراتيجي في خطط الاتحاد وتطلعاته لتطوير اللعبة، والشريان الرئيس الذي يغذي المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين واللاعبات لمختلف الفئات على الجنسين.
وقال قطيشات في رده على استفسارات "الغد": "نقف دائما على مسافة واحدة من جميع الأندية لمختلف الدرجات، ونسمع أصواتها ونناقشها بكل ما يكفل تحقيق سبل النهوض باللعبة، ونعتبر الاجتماعات المتواصلة معها، جسر العبور نحو تنفيذ خططنا وبرامجنا بما يرضي جميع الأندية".
ويبرز على جدول أعمال الجلسة، برمجة مسابقات الموسم المقبل 2023، بما يتوافق مع مشاركات المنتخبات الوطنية كافة، بحضور المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، مع الاستماع إلى اقتراحات الأندية بخصوص جدولة مسابقاتها، لا سيما كأس السوبر، وكأس الأردن والدوري الممتاز.
وأضاف قطيشات: "لنا تعليماتنا الخاصة بجمع بطولات كافة الدرجات، لكن سنستمع إلى مقترحات الأندية بما يخص شكل ونظام البطولات، خصوصا وأننا انتقلنا من شكل إلى آخر في الموسمين الماضيين، لنصل بالتنسيق مع ممثلي الأندية إلى الشكل الحالي، كذلك سنناقش وجهة نظرهم في أعمار اللاعبيين المحليين، وعدد المحترفين في كل ناد، مراعين الظروف المالية للأندية وما تمر بها الرياضة الأردنية من أزمات مالية خانقة، لكننا سنوجه سبل الدعم بحسب الإمكانيات المتاحة، في الوقت الذي نفتح باب التسويق واستقطاب الداعمين بما ينعكس إيجابا من الناحية المالية، على الاتحاد والأندية".
وتابع: "ما يهمنا استمرارية إقامة البطولات لمختلف الدرجات، وسنحاول تضمينها بأكبر عدد من المباريات، وفق السيناريو الذي نتفق عليه مع أندية الممتاز لنظام وشكل البطولات، وهنا نبحث عن إبقاء اللاعبين في فورمة الاستعداد والاحتكاك، بما يصب في مصلحة الأندية والمنتخبات، وسنراعي حاجة الأندية لاستقطاب المحترفين في وقت مبكر، بما يضمن منحهم الوقت الكافي للانسجام مع فرقهم، خصوصا وأننا على موعد مع استضافة بطولة الاندية العربية في شباط (فبراير) المقبل".
وحول جائزة كأس التميز أو المجموع العام، التي استحدثها اتحاد اللعبة، ومنحها لشباب الحسين لنيله "ثلاثية" ألقاب الموسم المالي مع جائزة مالية مجزية، أجاب: "استحدثنا جائزة المجموع العام أو كأس التميز للفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط،، ويحصل صاحبها على جائزة مالية قيمتها ألفي دينار، وهي جائزة تحفيزية لكافة الفرق للاجتهاد أكثر في الموسم المقبل، وبالتأكيد الفائدة ستعود لمصلحة الطائرة الأردنية".
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