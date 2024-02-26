"الطاولة" أمام فرصة تاريخية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

بلال الغلاييني

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عمان – يمتلك المنتخب الوطني لكرة الطاولة فرصة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، نظرا لما يتمتع به اللاعبان زيد أبو يمن وزياد عزيز من مستويات فنية جيدة تضعهما في فوهة المنافسة الحقيقية مع لاعبي الدول الأحرى المشاركين في هذه التصفيات.وفي الوقت الذي يمتلك فيه الثنائي أبو يمن وعزيز فرصة التأهل، فإن فرصة تواجد منتخب السيدات في الأولمبياد تبدو صعبة في ظل فارق المستوى الفني بين لاعباتنا واللاعبات من الدول الأخرى.ودخل اللاعبان أبو يمن وعزيز في أجواء التحضيرات الفنية المكثفة استعدادا للتصفيات الأولمبية المخصصة لدول غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي يشرف عليها المدير الفني للمنتخبات الوطنية عمرو رضا وبدعم من اللجنة الأولمبية الأردنية، حيث تشتمل البرامج على المعسكرات التدريبية المكثفة، سواء أكانت الداخلية أو الخارجية، وخوض سلسلة من اللقاءات الودية ذات الطابع التنافسي القوي، والذي يسعى المدرب للاستفادة منه قبل الدخول في أجواء التصفيات الرسمية.ويخضع الثنائي أبو يمن وعزيز حاليا إلى معسكر تدريبي يقام في الصين ويشهد مشاركة الكثير من اللاعبين من مختلف دول العالم، ويشتمل على وحدتي تدريب صباحية ومسائية، فيما خصص المدرب رضا جزءا كبيرا من اللقاءات الودية نظرا للحاجة إليها في الوقت الحالي، وتساعده في الوقوف على الجوانب السلبية وكيفية معالجتها، والجوانب الإيجابية لتعزيزها ومن ثم الوصول إلى الجاهزية الكاملة حتى موعد التصفيات.ورغم أن المطلوب تأهل لاعب واحد عن منطقة غرب آسيا في التصفيات المقبلة، وقوة المنافسة المتوقعة بين اللاعبين المشاركين من الدول المشاركة في التصفيات، إلا أن التفاؤل يسود اللاعبين أبو يمن وعزيز في حجز أحدهما بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.رئيس الاتحاد طارق الزعبي أبدى هو الآخر تفاؤله بتحقيق أحد اللاعبين المركز الأول والذهاب إلى أولمبياد باريس، مؤكدا أن المستوى الفني الذي يتمتع به اللاعبين أبو يمن وعزيز يؤهلهما للدخول بكل قوة والمنافسة على تحصيل بطاقة التأهل، لافتا إلى أن الاتحاد وكواره الفنية والإدارية تقف مع اللاعبين والجهاز الفني في هذه التصفيات الرسمية، والتي تعتبر في غاية الأهمية حتى يتحقق الهدف المنشود.وقال الزعبي في حديثه لـ"الغد": "لدينا فرصة قوية في تحصيل بطاقة التأهل، رغم قوة اللاعبين المنافسين للاعبينا، وأن المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الصين، يؤكد المستوى الجيد والمتطور الذي وصل إليه اللاعبان أبو يمن وعزيز، وهذا ما نسعى إليه في المرحلة الحالية من توفير أجواء التحضيرات المثالية للاعبين، وصولا إلى الجاهزية الكاملة، قبل موعد التصفيات الأولمبية".وأشار الزعبي إلى أن الاتحاد ينتظر وصول مجموعة من لاعبي المنتخب المصري إلى العاصمة عمان لإقامة معسكر تدريبي مشترك مع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وهو من أهم المعسكرات التي تسبق المشاركة في التصفيات، كون اللاعبين المصريين يتمتعون بمستويات فنية متقدمة، متوقعا أن يبدأ المعسكر المشترك مطلع الشهر المقبل، ويقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.والزعبي الذي يشغل أيضا، منصب رئيس اتحاد غرب آسيا، أكد جاهزية الاتحاد العراقي لاستضافة التصفيات الأولمبية المقبلة، وأن التنسيق بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد العراقي وصل لدرجة متقدمة بعد أن تم الاتفاق على العديد من الأمور التي تصب في مصلحة التصفيات وإخراجها بالصورة المثالية التي تستحقها.وتسمح تعليمات التصفيات والصادرة من قبل الاتحاد الدولي بمشاركة لاعبين اثنين من كل دولة، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب واحد عن كل فئة (الرجال والسيدات).وكان الاتحاد الأردني، استضاف التصفيات الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مطلع العام 2020، وشهدت تأهل لاعب المنتخب السعودي على الخضراوي، ولاعبة المنتخب السوري هند ظاظا، في الوقت الذي كان فيه التأهل قريبا من لاعبي المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار.