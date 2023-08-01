الأربعاء 02 آب 2023
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"الطاولة الأردنية" تواصل هيمنتها على البطولات العربية

المنتخب الوطني لكرة الطاولة بعد تتويجه بلقب البطولة العربية- (من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة الطاولة بعد تتويجه بلقب البطولة العربية- (من المصدر)
عمان –  توج المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشواره في البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة السليمانية العراقية بتحقيق اللقب، والذي جاء عن جدارة واستحقاق، بفضل الجهد والتألق الكبيرين من قبل نجوم الفريق، خصوصا في المباراة الختامية التي جمعتهم مع المنتخب البحريني الشقيق، حيث كان الفريق بحاجة إلى الفوز بنتيجة 3-0، ليفوز باللقب، وغير هذه النتيجة ربما تبعد الفريق عن منصة التتويج، لكن النجوم (زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم)، ومعهم الجهاز التدريبي بقيادة المصري عمرو رضا ومساعده محمد العقيلي كانوا على قدر كبير من التحدي والإصرار على تحصيل المركز الأول، والصعود إلى منصة التتويج الذهبية.اضافة اعلان
وكان المنتخب الوطني، حقق الفوز في البطولة على المنتخب القطري بنتيجة 3-0، وتعثر في بداية مشواره أمام المنتخب العراقي بنتيجة 1-3، ورغم صعوبة المهمة بعد الخسارة في المباراة الأولى، إلا أن المنتخب الوطني أثبت قدرته وبراعته بالاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث سجلت المشاركة الأخيرة التي جرت في الأردن في العام 2021، فوز المنتخب الوطني بالمركز الأول.
وفي حديث خاص لـ”الغد” قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي: “بكل فخر واعتزاز تمكن نشامى المنتخب الوطني من تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعد مشوار ليس سهلا، حيث واجهنا صعوبات في المباريات الماضية، نظرا لما تتمتع به منتخبات العراق وقطر والبحرين من مستويات فنية متقدمة وتطورة، وهذا ما اعتدنا عليه في المشاركات السابقة، حيث يواظب الاتحاد على المشاركات الرسمية ذات الطابع القوي، ما حصن نجوم الفريق بالخبرات الكافية والاحتكاك المتواصل مع المنتخبات القوية”.
وأضاف الزعبي، “الإنجاز الكبير الذي حققه نشامى المنتخب الوطني لم يأت من ضربة حظ أو من قبيل الصدفة، بل جاء بعد جهود كبيرة بدأها مجلس إدارة الاتحاد، عندما استقطب المدرب المصري عمرو رضا صاحب الكفاءة العالية، ومعه جهاز فني وطني متميز، إضافة إلى الدور الكبير من قبل نجوم المنتخب الوطني والجهاز الإداري المرافق برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود العمري، والذي  ذلل الصعاب أمام المنتخب الوطني، حتى يتمكن من تحقيق اللقب”.
ويذكر أن الأردن يشارك في البطولة العربية في مسابقات (الفرق والفردي والزوجي والزوجي المختلط للرجال والسيدات)، حيث ينتظر أن تكون بدأت أمس مسابقات الفردي لمختلف الفئات العمرية.
ويرأس وفد المنتخبات الوطنية عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود العمري، إضافة إلى عضوي مجلس الإدارة أحمد الرفاعي وهنادي تفاحة إداريين، والمدرب عمرو رضا، ومساعده محمد العقيلي، والمعالج بلال السعودي. 
وتضم قائمة المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة كلا من اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم وزينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسيني وجاد بيساني ورائد الديميسي ومؤمن الجعافرة وعيسى الشماع وهاشم الهباهبة وركان القرعلي ويامن الجعافرة وغلا الذريوات وركان الزعبي ومراد الحسيني وعبدالله بركات وايلين الذريوات.
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