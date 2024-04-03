"الطاولة" يؤكد إقامة جميع بطولاته

اضافة اعلان

عمان - الغد - أكد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة إقامة بطولاته المحلية كافة للعام الحالي، والتي أعلن عنها في وقت سابق، مع التشديد على تثبيت مواعيد البطولات كافة، والتي يعتبرها الاتحاد الأساس في تطوير اللعبة، إضافة إلى انتقاء عناصر المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة.وتبرز بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، واحدة من أهم النشاطات، والتي تشهد مشاركة 10 أندية، ويتواجد فيها لاعبو المنتخب الوطني كافة، الذين يتنافسون بكل روح رياضية سعيا إلى تحقيق النتائج، حيث يحمل فريق الأرثوذكسي لقب الدوري الذي ظفر به من خلال لاعبيه، زيد أبو يمن وحسن الحوراني وأيمن مكناي، فيما جاء فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، وحل فريق الوحدات بالمركز الثالث، تلاه فريق مؤتة بالمركز الرابع.وعلى صعيد بطولة السيدات، فقد تمكن "حمادة"، الذي ضم اللاعبات: بتول خضر وزينة صدقة ويارا الديميسي من الفوز بالمركز الأول، وجاء فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث فريق مدينة الحسين للشباب، ثم فريق أبو نصير بالمركز الرابع.وحسب المواعيد التي حددها الاتحاد تقام بطولة أندية الدرجة الأولى وبطولة دوري أندية السيدات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.بطولة الفئات العمرية اليوموتبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة من مساء اليوم في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بطولة الأندية للفئات العمرية، حيث سحبت أول من أمس في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب قرعة البطولة، وتشهد بطولة فئة تحت 11 عاما (الذكور)، مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب وحمادة وأبو نصير والوحدات، وتشارك في بطولة فئة تحت 13 (الذكور)، فرق مدينة الحسين للشباب وأبو نصير وحمادة ومؤتة والوحدات، وتشارك في بطولة فئة تحت 15 عاما الذكور فرق، الأرثوذكسي والوحدات وأبو نصير (المجموعة الأولى)، وحمادة ومؤتة ومدينة الحسين للشباب (المجموعة الثانية)، وتشارك في بطولة فئة تحت 17 عاما (الذكور) فرق، الأرثوذكسي وحمادة ومدينة الحسين للشباب والوحدات)، بينما تشارك في بطولة فئة تحت 15 عاما (الإناث) فرق، مدينة الحسين للشباب وحمادة وأبو نصير).وبعد هذه البطولة تقام بطولة مراكز الواعدين خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، وهي البطولة التي تحظى باهتمام ودعم كبيرين من الاتحاد لما تمثله من قاعدة رئيسية لاكتشاف اللاعبين أصحاب المواهب، ثم يقيم الاتحاد بطولة أندية الدرجة الثانية خلال شهر تموز (يوليو) المقبل، وبالشهر ذاته، تقام بطولة الرواد، والتي تشهد عادة مشاركة نخبة من اللاعبين الذين تركوا بصمات واضحة خلال مسيرتهم في الملاعب.