الجمعة 29 أيلول 2023
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"الطاولة" يؤكد مشاركته في بطولتي الإمارات ولبنان الدوليتين

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لاعبات المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة مع "الإيرانيات" خلال المعسكر التدريبي المشترك (من المصدر)
عمان-الغد- أكد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة مشاركة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية في بطولتي الإمارات ولبنان الدوليتين، اللتين تقامان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يسعى الاتحاد من خلال المشاركة في هاتين البطولتين المهمتين إلى منح اللاعبين فرص خوض العديد من المباريات القوية، والتي تعزز من تقدمهم على لائحة التصنيف العام للاتحاد الدولي، خصوصا وأن هذه البطولات معتمدة رسميا من قبل الاتحاد الدولي، وهي تخضع لإشرافه من الناحية الفنية.اضافة اعلان
وينتظر أن يسمي الاتحاد في غضون اليومين المقبلين وفده الرسمي المشارك في هاتين البطولتين، في الوقت الذي تواصل فيه المنتخبات الوطنية تحضيراتها المكثفة في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بإشراف المدربين رائد الشريف ومحمد العقيلي، وسط متابعة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وقال رئيس الاتحاد طارق الزعبي في حديثه لـ "الغد": يسعى الاتحاد إلى دفع أكبر عدد من اللاعبين صغار السن للمشاركة في مثل هذه البطولات القوية، والتي نعتبرها جزءا مهما من تطوير المستوى الفني لدى اللاعبين واللاعبات، وأن الاتحاد سيواصل هذا النهج من خلال تكثيف البرامج التدريبية لكافة المنتخبات الوطنية، وتأمين مشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات الدولية المهمة، وخصوصا التي تدخل في التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي".
وبالنسبة لمنتخبي الرجال والسيدات، أشار الزعبي إلى أن الجهاز الفني بقيادة المصري عمرو رضا وضع برنامجا طويلا لمنتخبي الرجال والسيدات، وذلك ضمن التحضيرات التي تسبق الدخول في أجواء تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهي تعتبر هدفا رئيسيا في برنامج الاتحاد المقبل، والتي يسعى من خلالها إلى حجز بطاقتي التأهل إلى الأولمبياد".
ويخضع المنتخب الوطني للرجال والسيدات حاليا إلى معسكر تدريبي في العاصمة الإيرانية طهران يشتمل على الوحدات التدريبية المشتركة الصباحية والمسائية مع لاعبي المنتخب الإيراني، إلى جانب إجراء اللقاءات الودية.
ويذكر أن عضو مجلس إدارة الاتحاد هنادي تفاحة، ترأس وفد المنتخب الوطني في معسكر إيران، والذي يضم أيضا المدير الفني عمرو رضا، إضافة إلى اللاعبين واللاعبات: زياد عزيز، حسن الحوراني، خالد باسم، براء الوديان، تيماء ابو يمن، ريناد الحسني، راكان القرعلي، راكان الزعبي، عبدالله الهلول، عمر المعايطة.
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