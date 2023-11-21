"الطاولة" يحدد موعد دوري "الأولى" وفترة تسجيل اللاعبين

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أعلن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة عن اقامة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وذلك خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتحدد على إثر نتائجها الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والفريقان الهابطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.وجاء اختيار موعد البطولة، ليتوافق مع أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وخصوصا مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية المقبلة، سواء كانت للرجال أو السيدات، حيث يسعى من خلالها الاتحاد إلى تأمين كافة المتطلبات الفنية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل.وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من ذات الشهر، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد ذات اليوم موعدا آخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.وينتظر أن تشهد منافسات الدوري ندية وإثارة بين عدد من الفرق التي تسعى لتحصيل النتائج الإيجابية، التي تضعها في دائرة المنافسة على اللقب، في الوقت الذي تشير فيه الترشيحات الفنية إلى افضلية فريق الأرثوذكسي بالفوز باللقب نظرا لاكتمال صفوفه بكوكبة من اللاعبين بعد تعاقد الهيئة الإدارية مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، لينضم إلى اللاعبين زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة في قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث سبق للحوراني وأن ساهم في الموسم الماضي بتتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالفوز بلقب الدوري.كما قرر اتحاد اللعبة اقامة دوري أندية السيدات خلال فترة دوري الدرجة الأولى، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للاحتفاظ باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات يعتبرن الأميز على الساحة المحلية.وكان رئيس الاتحاد طارق الزعبي قد اشار في تصريحات سابقة لـ"الغد" إلى مشاركة المنتخب الوطني في العديد من الاستحقاقات الرسمية قبل الدخول في تصفيات غرب آسيا، ومن أبرز هذه المشاركات (بطولتي المانيا وايطاليا الدوليتين) بالنسبة للرجال، (وبطولة قبرص) التي سيشارك بها المنتخبالوطني للسيدات.