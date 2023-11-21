الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاولة" يحدد موعد دوري "الأولى" وفترة تسجيل اللاعبين

الاتحاد الأردني لكرة الطاولة
الاتحاد الأردني لكرة الطاولة
 أعلن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة عن اقامة دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، وذلك خلال الفترة من 19 ولغاية 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يتحدد على إثر نتائجها الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، والفريقان الهابطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.اضافة اعلان
وجاء اختيار موعد البطولة، ليتوافق مع أجندة الاتحاد للموسم الحالي، وخصوصا مشاركات المنتخبات الوطنية في البطولات الرسمية المقبلة، سواء كانت للرجال أو السيدات، حيث يسعى من خلالها الاتحاد إلى تأمين كافة المتطلبات الفنية أمام لاعبي المنتخبات الوطنية لضمان تواجدهم في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالصورة الطيبة والإيجابية، التي تعزز من فرصهم بتحصيل بطاقتي التأهل.
وحدد الاتحاد الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 16 من ذات الشهر، موعدا للاجتماع الفني، والذي يشتمل على إقرار التعليمات الفنية، وسحب قرعة البطولة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية المنبثقة عن الاتحاد، وممثلي الأندية المشاركة، في الوقت الذي حدد فيه الاتحاد ذات اليوم موعدا آخيرا لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء.
وينتظر أن تشهد منافسات الدوري ندية وإثارة بين عدد من الفرق التي تسعى لتحصيل النتائج الإيجابية، التي تضعها في دائرة المنافسة على اللقب، في الوقت الذي تشير فيه الترشيحات الفنية إلى افضلية فريق الأرثوذكسي بالفوز باللقب نظرا لاكتمال صفوفه بكوكبة من اللاعبين بعد تعاقد الهيئة الإدارية مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، لينضم إلى اللاعبين زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة في قيادة الفريق في الموسم الحالي، حيث سبق للحوراني وأن ساهم في الموسم الماضي بتتويج فريق مدينة الحسين للشباب بالفوز بلقب الدوري.
كما قرر اتحاد اللعبة اقامة دوري أندية السيدات خلال فترة دوري الدرجة الأولى، وتبدو الفرصة مواتية أمام فريق الأرثوذكسي للاحتفاظ باللقب نظرا لما يضمه من لاعبات يعتبرن الأميز على الساحة المحلية.
وكان رئيس الاتحاد طارق الزعبي قد اشار في تصريحات سابقة لـ"الغد" إلى مشاركة المنتخب الوطني في العديد من الاستحقاقات الرسمية قبل الدخول في تصفيات غرب آسيا، ومن أبرز هذه المشاركات (بطولتي المانيا وايطاليا الدوليتين) بالنسبة للرجال، (وبطولة قبرص) التي سيشارك بها المنتخب
 الوطني للسيدات.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان يحاول السيطرة على الكرة وسط ضغط من لاعبي السعودية- (تصوير: أمجد الطويل)

خسارة المنتخب أمام السعودية تضع عموتة في مهب الريح

منذ 47 دقيقة
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة - (من المصدر)

عموتة: النتيجة غير مقبولة واللاعبون لم يجيدوا التعامل مع الفرص

منذ 50 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للشباب صالح فريج يمرر الكرة خلال مواجهة لبنان - (من المصدر)

منتخب "الشباب" يجدد فوزه على نظيره اللبناني

منذ 51 دقيقة
المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم - (من المصدر)

"الأولمبي" يخسر أمام قطر في ختام معسكره التدريبي بالسعودية

منذ 52 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني بكرة اليد أحمد سمير- (من المصدر)

فوز معنوي لـ"ناشئي اليد" على العراق بالبطولة العربية

منذ 54 دقيقة
المدرب الوطني لكرة الطائرة رزق أبوسردانة (يمين) يحمل كأس دوري الدرجة الأولى للبقعة في الموسم الماضي-(من المصدر)

استحداث بطولة "الثانية" ودوري تصنيفي لـ"الأولى".. خالد هلال إلى عيرا.. والوحدات يرصد البخيت

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

دلائل خسارة إسرائيل معركة الإعلام والانطباع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل سيتم تجنب سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الإنسان بعد السابع من أكتوبر

نادر رنتيسي |اليوم

الرقابة الدستورية على الاتفاقيات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

الأردن في قلب المعركة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 