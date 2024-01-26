الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الطاولة" يدشن نشاطاته المحلية بإقامة بطولة المملكة التصنيفية

1706275434195508000
لاعبان يتنافسان في البطولة التصنيفية لكرة الطاولة والتي أقيمت سابقا (الغد)
عمان – الغد – أطلق الاتحاد الأردني لكرة الطاولة روزنامة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي تشتمل على كافة البطولات المحلية، إلى جانب مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، والتي ستأخذ حيزا كبيرا من الروزنامة.اضافة اعلان
بداية البطولات المحلية، ستكون من خلال البطولة التصنيفية للفئات العمرية، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات، الساعين لتسجيل النتائج الإيجابية والقوية، والتي تعزز من فرصهم في الوصول لمنصات التتويج وبالتالي حجز مقاعدهم في صفوف المنتخبات الوطنية.
وحدد الاتحاد الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 للذكور والإناث للدخول في أولى منافسات البطولات المحلية، يتبعها إقامة بقية منافسات الفئات تحت 19 و17، ثم إقامة بطولات الكبار، والتي سيتم تحديد مواعيدها لاحقا.
وطلب الاتحاد من اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة في منافسات الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 ضرورة التسجيل في مقر الاتحاد، في الوقت الذي ينتهي يغلق فيه باب التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، مثلما أصدر الاتحاد التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة التصنيفية، والتي ستحظى بمتابعة واهتمام الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية التي يقودها المدرب المصري عمرو رضا.
ويذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة المملكة التصنيفية، والتي جرت العام الماضي، قد شهدت فوز رائد الديميسي بالمركز الأول، وجاد بيساني ثانيا، وراشد الهباهبة ثالثا، لفئة تحت 19 عاما للذكور، وفي فئة تحت 17 عاما، عيسى الشماع أولا، وكريم الشلتوني ثانيا، وجاد بيساني ثالثا، وفي فئة 15 عاما، عيسى الشماع أولا، وهاشم الهباهبة ثانيا، ومؤمن الجعافرة ثالثا، وفي فئة تحت 13 عاما، يامن الجعافرة اولا، ومراد الحسني ثانيا، وركان الزعبي ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ركان الزعبي اولا، ومراد الحسني ثانيا، وعبدالله بركات ثالثا.
وفي فئة السيدات، فازت تيماء أبو بمن بالمركز الأول، وسوار أبو يمن ثانيا، وتينا خوري ثالثا، وفي فئة تحت 19 عاما، ريناد الحسني اولا، وميرا هاشم ثانيا، وبتول باسم ثالثا، وفي فئة تحت 17 عاما، بتول باسم اولا، وميرا رزق ثانيا، وريناد الحسيني ثالثا، وفي فئة تحت 15 عاما، نالت جنى ايمن المركز الأول، وجنى صدقة ثانيا، وغلا أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 13عاما، غلا أيمن أولا، وجنى صدقة ثانيا، والين أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ايلين أيمن أولا، وليندا فراس ثانيا، ولورا الخطيب ثالثا.
أما في بطولة الرجال، فقد توج اللاعب زياد عزيز باللقب، وحل زيد أبو يمن بالمركز الثاني، في الوقت الذي شهدت فيه هذه البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة في كافة الفئات.
إلى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد خلال الأسبوع المقبل مواعيد كافة بطولاته المحلية، والتي تتوافق مع تحضيرات المنتخبات الوطنية، والتي ستخوض سلسلة من البطولات المهمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات يحاول المرور من لاعب المنتخب العراقي علي عدنان في آخر مواجهة بين الفريقين - (الغد)

"النشامى" أمام العراق.. 10 انتصارات فقط والشقران يتزعم الهدافين

منذ14 ساعة
لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب "ديارا" خلال المباراة الأخيرة أمام البحرين -(من المصدر)

تدريبات متواصلة للمنتخب الوطني تحضيرا للعراق.. و"ديارا" جاهز للموقعة

منذ14 ساعة
جانب من تتويج الفائزين بالميداليات الملونة - (من المصدر)

ختام مثير للجولة الأولى من دوري المصارعة

منذ14 ساعة
المتسابق عيسى ابو جاموس على متن ايفو خلال رالي سابق للشرق الاوسط- (من المصدر)

السائقون الأردنيون يواجهون منافسة قوية في رالي قطر

منذ14 ساعة
من مواجهة سابقة جمعت السلط مع الرمثا بدوري المحترفين - ( من المصدر)

أزمة "المحترفين" تتفاقم واللاعبون يطالبون بمستحقاتهم

منذ14 ساعة
emilio-nsue-lopez-of-equatorial-guinea-celebrates-goal-during-the-2023-africa-cup-of-nations-final-match-between-equatorial-guinea-and-guinea-bissau

«إيميليو نسوي» يكتب التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 