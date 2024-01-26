"الطاولة" يدشن نشاطاته المحلية بإقامة بطولة المملكة التصنيفية

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عمان – الغد – أطلق الاتحاد الأردني لكرة الطاولة روزنامة نشاطاته للعام الحالي 2024، والتي تشتمل على كافة البطولات المحلية، إلى جانب مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية، والتي ستأخذ حيزا كبيرا من الروزنامة.بداية البطولات المحلية، ستكون من خلال البطولة التصنيفية للفئات العمرية، والتي تنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات، الساعين لتسجيل النتائج الإيجابية والقوية، والتي تعزز من فرصهم في الوصول لمنصات التتويج وبالتالي حجز مقاعدهم في صفوف المنتخبات الوطنية.وحدد الاتحاد الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 للذكور والإناث للدخول في أولى منافسات البطولات المحلية، يتبعها إقامة بقية منافسات الفئات تحت 19 و17، ثم إقامة بطولات الكبار، والتي سيتم تحديد مواعيدها لاحقا.وطلب الاتحاد من اللاعبين واللاعبات الراغبين بالمشاركة في منافسات الفئات العمرية تحت 15 و13 و11 ضرورة التسجيل في مقر الاتحاد، في الوقت الذي ينتهي يغلق فيه باب التسجيل يوم الثلاثاء المقبل، مثلما أصدر الاتحاد التعليمات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة التصنيفية، والتي ستحظى بمتابعة واهتمام الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية التي يقودها المدرب المصري عمرو رضا.ويذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة المملكة التصنيفية، والتي جرت العام الماضي، قد شهدت فوز رائد الديميسي بالمركز الأول، وجاد بيساني ثانيا، وراشد الهباهبة ثالثا، لفئة تحت 19 عاما للذكور، وفي فئة تحت 17 عاما، عيسى الشماع أولا، وكريم الشلتوني ثانيا، وجاد بيساني ثالثا، وفي فئة 15 عاما، عيسى الشماع أولا، وهاشم الهباهبة ثانيا، ومؤمن الجعافرة ثالثا، وفي فئة تحت 13 عاما، يامن الجعافرة اولا، ومراد الحسني ثانيا، وركان الزعبي ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ركان الزعبي اولا، ومراد الحسني ثانيا، وعبدالله بركات ثالثا.وفي فئة السيدات، فازت تيماء أبو بمن بالمركز الأول، وسوار أبو يمن ثانيا، وتينا خوري ثالثا، وفي فئة تحت 19 عاما، ريناد الحسني اولا، وميرا هاشم ثانيا، وبتول باسم ثالثا، وفي فئة تحت 17 عاما، بتول باسم اولا، وميرا رزق ثانيا، وريناد الحسيني ثالثا، وفي فئة تحت 15 عاما، نالت جنى ايمن المركز الأول، وجنى صدقة ثانيا، وغلا أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 13عاما، غلا أيمن أولا، وجنى صدقة ثانيا، والين أيمن ثالثا، وفي فئة تحت 11 عاما، ايلين أيمن أولا، وليندا فراس ثانيا، ولورا الخطيب ثالثا.أما في بطولة الرجال، فقد توج اللاعب زياد عزيز باللقب، وحل زيد أبو يمن بالمركز الثاني، في الوقت الذي شهدت فيه هذه البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة في كافة الفئات.إلى ذلك ينتظر أن يعلن الاتحاد خلال الأسبوع المقبل مواعيد كافة بطولاته المحلية، والتي تتوافق مع تحضيرات المنتخبات الوطنية، والتي ستخوض سلسلة من البطولات المهمة.