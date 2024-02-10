"الطاولة" يعتمد اللاعبين المشاركين في تصفيات غرب آسيا الأولمبية

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عمان -الغد- اعتمد الاتحاد الأردني لكرة الطاولة قائمة اللاعبين التي ستمثل الأردن في التصفيات المخصصة لمنطقة غرب آسيا، التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وضمت القائمة كلا من اللاعبين واللاعبات زيد أبو يمن وزياد عزيز وتيماء أبو يمن وبراء الوديان، والتي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني الذي يشرف على تدريبات المنتخب الوطني بقيادة المصري عمرو رضا بناء على نتائج التصفيات التي جرت مؤخرا والمعطيات والمستويات الفنية للاعبين.وينتظر أن يعلن الاتحاد الأردني برئاسة طارق الزعبي عن كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج الاعداد الخاص باللاعبين، والذي يسبق مشاركتهم في التصفيات الأولمبية، والذي سيشتمل على المعسكرات التدريبية سواء كانت الداخلية أو الخارجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الأردنية.وتقام التصفيات التأهيلية لمنطقة غرب آسيا كل أربع سنوات، حيث يحق لكل دولة في المنطقة ترشيح لاعبين ولاعبتين، على أن يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لاعب ولاعبة.ويذكر أن النسخة الأخيرة من تصفيات منطقة غرب آسيا قد أقيمت في العاصمة عمان خلال شهر شباط (فبراير) 2020، وتأهل عنها اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.التصفيات المقبلة 2024 تحظى باهتمام كبير من كافة اتحادات منطقة غرب آسيا، والتي تسعى لحجز البطاقات المخصصة للتأهل، خصوصا وأن الكثير من اللاعبين مستوياتهم الفنية متقاربة، ويستعدون منذ فترة من خلال المشاركة في البطولات الدولية والعالمية والمعسكرات التدريبية.تحضيرات تنظيميةوصعد اتحاد غرب آسيا والذي يتخذ من الأردن مقرا رئيسيا له ويرأسه طارق الزعبي رئيس الاتحاد الأردني، من تحضيراته الإدارية، لضمان نجاح التصفيات من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد العراقي، خصوصا فيما يتعلق باختيار الصالة الرئيسية التي ستقام عليها كافة لقاءات التصفيات (الرجال والسيدات)، واختيار صالة التدريب والتي ستكون في ذات المكان لصالة اللعب، حسب ما تشير اليه تعليمات اتحاد غرب آسيا، علاوة على اختبار الفنادق المخصصة للاعبين والحكام والمشرفين على منافسات البطولة.وينتظر أن يعلن اتحاد غرب آسيا خلال الأيام القليلة المقبلة عن هوية مدير التصفيات، وعن الحكم العام، إلى جانب الحكام الذين سيتولون إدارة اللقاءات، وكل ذلك من خلال التنسيق مع الاتحادين الدولي والآسيوي، على اعتبار أن التصفيات حدث دولي يتطلب إعداد كافة الترتيبات على أعلى مستوى وضمان إقامة المباريات في أجواء مثالية تمنح المشاركين فرص اللعب بكل حيادية.وقال رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي "التنسيق بيننا وبين الأخوة في الاتحاد العراقي متواصل منذ تم الإعلان عن منحهم حق استضافة التصفيات التأهيلية، وأن الاتحاد الشقيق يملك كافة المقومات الفنية والإدارية التي تساعده في إخراج هذا الحدث الكبير بالصورة المثالية التي يطمح اليها الجميع، وان هذه التصفيات تعتبر الحدث الأهم في منطقة غرب آسيا نظرا لتطلعات كافة الاتحادات الأعضاء في الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهذا حق للجميع، بل تعتبر المنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات من المعززات لتطوير اللعبة في المنطقة ".وأضاف الزعبي" في البطولة العربية التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية العام الماضي، سجل الأشقاء في الاتحاد العراقي نجاحا كبيرا على كافة الصعد الفنية والإدارية وأثبتوا قدرتهم على استضافة كبرى البطولات، وهذا ما دفعنا في اتحاد غرب آسيا لأن نمنحهم شرف استضافة هذا الحدث الكبير".وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا قد عقدت مؤخرا اجتماعها العادي في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة طارق الزعبي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء كافة، في الاتحاد وهي (قطر والإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية والعراق واليمن وفلسطين ولبنان وسورية، والأردن)، حيث جددت الجمعية العمومية ثقتها بالزعبي رئيسا، وبقاء المقر الرئيسي للاتحاد في العاصمة عمان.