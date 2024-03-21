"الطاولة" يعتمد مشاركة 4 لاعبين في التصفيات الأولمبية

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اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الطاولة بقيادة المصري عمرو رضا أربعة لاعبين لتمثيل الأردن في تصفيات غرب آسيا، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وسيخوض الثنائي زيد أبو يمن وزياد عزيز منافسات (الرجال)، بينما يخوض الثنائي تيماء أبو يمن وبراء الوديان منافسات (السيدات)، حيث يحق لكل دولة تسمية لاعبين اثنين في كل فئة على الأكثر للمشاركة في هذه التصفيات، على أن يتأهل صاحب المركز الأول من كل فئة (الرجال والسيدات) إلى دورة الألعاب الأولمبية.وحسب التعليمات الخاصة بالتصفيات، سيتم توزيع جميع اللاعبين على المجموعات، الذين سيخوضون اللقاءات وفق نظام خروج المغلوب من المرة الأولى، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يعلن اتحاد غرب آسيا عن هوية مدير البطولة والحكم العام، والحكام الذي سيتولون إدارة منافسات التصفيات، وذلك في غضون الأيام المقبلة.كما ينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا أواخر شهر آذار (مارس) الحالي في مدينة جدة السعودية، اجتماعا يخصص لمناقشة الأمور المتعلقة بالتصفيات الأولمبية كافة، والاطلاع على تحضيرات الاتحاد العراقي الخاصة باستضافة التصفيات، بعد أن تم اختيار مدينة السليمانية مكانا لاستضافة منافسات التصفيات كافة.وقال رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي: "تحضيرات المنتخب الوطني دخلت في مرحلة مهمة، بعد أن أنهى المراحل السابقة، والتي شهدت إقامة معسكرات داخلية وخارجية، مثلما يشارك الفريق حاليا في بطولة لبنان الدولية، حيث ظهر اللاعبون واللاعبات بصورة طيبة في اللقاءات كافة، وحققوا نتائج طيبة أمام العديد من اللاعبين واللاعبات الأقوياء والحاصلين على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي".وأضاف الزعبي، "نتواصل مع الاتحاد العراقي الشقيق بشكل مستمر والتحضيرات جارية على قدم وساق، ونحن مطمئنون التجهيزات والتريبات التي اتخذت لغاية الآن، ونتمنى أن تعكس هذه التصفيات الصورة الإيجابية لكرة الطاولة في منطقة غرب آسيا، والتي وصلت إلى مستويات متقدمة خصوصا من الناحية الفنية".ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا كافة، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تمكنت لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار، إلى المباراة النهائية لكل فئة.وتشير سجلات الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إلى أن "الطاولة الأردنية" تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد من خلال أربعة لاعبات، حيث تأهلت سمو الأميرة زينة راشد إلى دورة أثينا 2004، ودورة بكين 2008، وتأهلت جاكلين الدقم إلى دورة سول 1988، وتأهلت ناديا رشاد إلى دورة برشلونة 1992، وتأهلت تتيانا النجار إلى دورة سيدني 2000.