"الطاولة" يقيم تجمعا لـ"الفئات العمرية" المشاركة ببطولة الأردن الدولية

بلال الغلاييني

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عمان - قررت لجنة المنتخبات الوطنية، المنبثقة عن الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، إقامة تجمع للاعبي الفئات العمرية(11. 13. 15 سنة) يشتمل على إقامة لقاءات ودية بين اللاعبين واللاعبات، وذلك لإعطاء المدير الفني للمنتخبات الوطنية الكابتن عمرو رضا الفرصة لمتابعة المستويات الفنية للاعبين واللاعبات، إضافة إلى اعتماد نتائج اللقاءات في التصنيف على المستوى المحلي.التجمع الذي جاء بطلب من المدير الفني للمنتخبات الوطنية، يقام يومي غد وبعد غد، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، حيث طلبت لجنة المنتخبات من اللاعبين واللاعبات المشاركين والمشاركات في التجمع ضرورة الحضور إلى الصالة قبل الساعة 12.30 ظهرا، وذلك لغايات التسجيل والتحضير للقاءات، التي تبدأ عند الساعة 1.30 من بعد الظهر.وأكد رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أن الاتحاد ماض في تنفيذ برامجه الفنية والإدارية كافة، وأن التركيز ينصب حاليا على المنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة، وذلك لإعدادها بالصورة المثالية وتجهيزها فنيا قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية المقبلة.ولفت الزعبي، إلى أن الاتحاد ومن خلال خطته الحالية يسعى إلى مواصلة تحقيق الإنجازات سواء على المستوى العربي أو على مستوى منطقة غرب آسيا، علاوة على مساعيه الجادة لتحقيق الإنجاز في تصفيات غرب آسيا، التي تقام مطلع العام المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيرا إلى أن طموحات أسرة اللعبة في التأهل إلى الأولمبياد جاءت بعد الإنجازات الكبيرة التي حققتها المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الأخيرة.وبخصوص إقامة الاتحاد لبطولة الأردن الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي، وتقام خلال الفترة من 20 ولغاية 26 آب (أغسطس) المقبل، والمخصصة للفئات العمرية (تحت 19. تحت 17. تحت 15. تحت 13. تحت 11 سنة للذكور والإناث)، أشار الزعبي، إلى أن الاتحاد قرر إقامة منافسات البطولة في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وكذلك المشاركة في مسابقات الفئات العمرية كافة.وتخصع المنتخبات الوطنية حاليا، إلى تدريبات يومية مكثفة تقام في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب بإشراف المدرب المصري عمرو رضا الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا. وكان الاتحاد الأردني، سمى قائمة اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية، والتي ستشارك بصورة مبدئية في بطولة الأردن الدولية، بيد أن المدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية رضا، فضل قرر إقامة لقاءات ودية بين اللاعبين واللاعبات كافة وصولا إلى القائمة المثالية، التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها بطولة الأردن الدولية.من ناحية أخرى، أنهت الأمانة العامة للاتحاد الترتيبات كافة المتعلقة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي العادي، الذي يعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، في قاعة الراحل عبدالله ابو نوار بصالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يتضمن جدول الأعمال وفق ما أفضى به أمين سر الاتحاد الدكتور عمر الجعافرة، تلاوة التقريرين المالي والإداري عن العام 2022، والمصادقة عليهما، وعرض خطة الاتحاد للعام 2023، والمصادقة عليها.