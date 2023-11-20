الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الطراونة وفوزي يديران مباراة الوحدة والشرطة بـ"سلة وصل"

الحكمان محمد فوزي ومحمد الطراونة - (من المصدر)
الحكمان محمد فوزي ومحمد الطراونة - (من المصدر)
 أسند المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة، مهمة إدارة مباراة الوحدة السوري والشرطة العراقي في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، إلى الحكمين الأردنيين محمد الطراونة ومحمد فوزي.اضافة اعلان
وتحتضن صالة الفيحاء في دمشق، عند الساعة الثامنة من مساء يوم بعد غد، أولى مواجهات المجموعة الثانية ببطولة "وصل"، والتي تضم إلى جانبهما فريق الرياضي بيروت اللبناني، بعد انسحاب فريق أرثوذكسي بيت ساحور الفلسطيني، بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
وشارك الطراونة وفوزي، في إدارة مباريات الجولة الأولى من دوري سوبر غرب آسيا عن مباريات المجموعة الأولى، حيث أدار الطراونة مباراة اتحاد أهلي حلب السوري والنفط العراقي (79-72)، فيما أدار فوزي مباراة الحكمة اللبناني وغورجان الإيراني (74-86) والتي أقيمت في قاعة أنطوان شويري بملعب نادي غزير اللبناني. 
ويتواجد محمد الطراونة ومحمد فوزي، في قائمة النخبة - التي انضم إليها مؤخرا الحكمان أحمد ملكاوي وإلهام خزنة – ويعد الحكمان الخيار الأول للاتحادين القاري والدولي في عملية إسناد مهمة إدارة المباريات الدولية لهما، وبما يجعلهما خير سفيرين للأردن بالتحكيم في المحافل الخارجية، وبما يعكس أيضا ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكم الأردني وكفاءته على إدارة كبرى المباريات. 
ويؤكد الطراونة وفوزي، أن تواجدهما لإدارة هذه المباريات، يمثل مسؤولية كبيرة لهما من أجل تمثيل الأردن والحفاظ على مستوى تقييمهما وضمان تواجدهما في قائمة النخبة، التي يتواجدان فيها منذ نحو 5 سنوات.
ويرى الطراونة، أن تضاؤل فرصهما في إدارة المباريات القوية المحلية بعد تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة، يضاعف من مسؤوليتهما خارجيا للحفاظ على مستواهما والحظور الذهني والبدني، مشددا على أن تحكيم مباريات دوري الفئات العمرية لا يترك انعكاسات في جاهزية حكام النخبة.
ويأتي الاختيار المتواصل للحكمين الأردنيين، لتميزهما في إدارة المباريات المحلية والدولية، والمتمثلة بنوافذ التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم والبطولات الآسيوية والعربية للجنسين، فضلا عن مشاركتهما في تحكيم الألعاب الشاطئية العالمية لثلاثيات كرة السلة.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، اختار ثمانية حكام أردنيين (ساحة ومراقب)، ضمن قائمة الحكام الدوليين الجديدة التي أعلنها في آب (أغسطس) الماضي، والممتدة من العام 2023 وحتى العام 2025، وضمت كلا من: ناصر أبو راشد، بهاء الخطيب، فوزي طه، بعد إتمامهم إجراءات الحصول على دور المراقب "المفوض"، فيما نجح حكام الساحة؛ إلهام خزنة وخلدون الديسيت ومحمد الطراونة وأحمد اليوسف ومحمد فوزي، في اجتياز الاختبارات النظرية والعملية اللازمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، ليتم ضمهم بشكل رسمي إلى القائمة الجديدة.
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