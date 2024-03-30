الطراونة وملكاوي يديران نهائي كأس الجمهورية السورية بكرة السلة

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

عمان – ينتظر أن يكون الحكمان الردنيان، محمد الطروانة وأحمد ملكاوي، شاركا في إدارة مباراة الوحدة وأهلي حلب السوريين في نهائي مسابقة كأس الجمهورية لفئة الرجال عن الموسم 2023-2024، والتي أقيمت في وقت متأخر من يوم أمس بصالة "الحمدانية الرياضية" في مدينة حلب. وتأهل فريق أهلي حلب إلى النهائي بفوزه على الجلاء بنتيجة (94-84)، بينما فاز فريق الوحدة على الجيش بنتيجة (99-84)، ضمن الدور نصف النهائي.ويؤكد تواجد الحكمان الطراونة وملكاوي لإدارة مباراة جماهيرية كبيرة، السمعة والمكانة التي يحظى بهما الحكم الأردني بين أقرانه في المنطقة العربية.وكان الطروانة، أدار سلسلة من المباريات الكبيرة في دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة "وصل"، فيما كان زميله الحكم محمد فوزي ضمن الطاقم التحكيمي الذي أدار "ديربي بيروت"، بعدما حسم الرياضي المباراة لصالحه أمام الحكمة (95-92)، في نصف نهائي بطولة دوري سوبر غرب آسيا، في لقاء أقيم بملعب مجمع نهاد نوفل في زوق مكايل.بدء تجمع الناشئاتمن جانبه، أعلن اتحاد كرة السلة عن إقامة "التجمع الأولي" للمنتخب الوطني للناشئات، الذي انطلقت تدريباته أمس في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، بحضور عدد كبير من اللاعبات.وخاطبت أمانة السر في اتحاد كرة السلة، الأندية الحاضنة للاعبات الناشئات، وذلك لإرسال اللاعبات اللواتي وقع عليهن اختيار الإدارة الفنية للمنتخبات الوطنية للانخراط في التدريبات الأولية، وذلك لرفع مستوى جاهزيتهن، تأهبا لخوض الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين العربي والقاري.وكانت "مؤقتة السلة"، بدأت بإقامة تجمع لتدريبات المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة، والذي يتأهب للمشاركة في البطولة التنشيطية المزمع إقامتها في الثلث الأخير من نيسان (أبريل) المقبل، استعدادا لخوض بطولة كأس آسيا، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.