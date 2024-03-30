الأحد 31 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطيب قاسم.. "عملاق الارتكاز" وطموحات مشروعة في احتراف "السلة"

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لاعب الأرثوذكسي الطيب قاسم يتجه للتسجيل بسلة اتحاد عمان في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان – يعد لاعب فريق النادي الأرثوذكسي لكرة السلة، الطيب قاسم، من المواهب الصاعدة التي نجحت مؤخرا في إرسال إشارات واضحة إلى المديرين الفنيين حول قدرته على شغل مركز الثقل تحت السلتين "الارتكاز" ووضع بصمته مع التدرج في تمثيل المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة.اضافة اعلان
وساهم الطيب قاسم في تتويج الأرثوذكسي مؤخرا بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، بعد حسم فريقه سلسلة النهائي أمام اتحاد عمان (3-2)، حيث اختير اللاعب الناشئ الطيب قاسم أفضل متابع للكرات "ريباوند" خلال البطولة، إلى جانب تواجده في تشكيلة "كل النجوم" الأساسية، وذلك على هامش توزيع الجوائز الفردية مع ختام منافسات البطولة.
وينحدر الطيب من عائلة رياضة سلوية، حيث يعد والده الدكتور منتصر أبو الطيب من النجوم السابقين الذين تناوبوا على تمثيل الأندية والمنتخبات الوطنية لاعبا ومدربا، حيث يقول في بداية حديثه لـ "الغد": "جاءت بداياتي مع كرة السلة من خلال والدي، الذي كان حريصا على تعليمي أساسيات اللعبة، بشكل حفزني وجذب اهتمامي للانضمام إلى فرق الميني باسكت في ناديي الرياضي والأرثوذكسي". 
ويضيف اللاعب الشاب، الذي ما يزال على مقاعد الدراسة: "أحرص على التدريب باستمرار مع فرق النادي الأرثوذكسي، كما أنني أتدرب في أكاديمية سام دغلس لتحسين مهاراتي الفردية وفهم اللعبة أكثر، وللحفاظ على موهبتي والبناء عليها"، لافتا إلى سعيه بتوجيه تركيزه على تحضير برنامج للإعداد البدني خلال المرحلة المقبلة.
ولم يخف الطيب معاناته من بعض الصعوبات التي تشكل له تحديا في عالم الكرة البرتقالية، بقوله: "أشارك بفئتين في دوري الفئات العمرية، كما أتدرب مع المنتخب الوطني، وهذا يشكل تحديا مضاعفا بالنسبة لي في عملية تنظيم الوقت"، مؤكدا تجاوزه هذه الصعوبات مع استمرار تلقيه الدعم المطلوب من أسرة اللعبة وعائلته.     
وتوج الطيب قاسم بلقب دوري الناشئين تحت 14 سنة للموسم 2021-2022 مع الأرثوذكسي، كما ظفر بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة للموسم 2022-2023، ولقب الدوري للموسم الحالي بالفئة ذاتها، وظفر بلقب دوري المدارس الذي أقيم الموسم الماضي بتنظيم اتحاد السلة، ومثل المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة في بطولتي العرب وآسيا، فيما اختير أفضل لاعب وأفضل متابع للكرات في دوري المدارس، كما كانت آخر جوائزه الفردية حصوله على جائزة أفضل متابع للكرات بالنسخة الأخيرة من دوري الناشئين وتواجده في تشكيلة "كل النجوم". 
وحول حجم الإشادة الكبيرة التي حظي بها الطيب قاسم على منصات التواصل الاجتماعي، نظير المستوى الفني الذي قدمه ببطولة دوري الناشئين، أشار: "هذا يحفزني ويضاعف حجم المسؤولية لمواصلة العمل على تطوير نفسي، ما أزال في بداية الطريق وهناك الكثير لأتعلمه، لكنني آمل بأن أبقى عند حسن ظن المتابعين". 
ويشير: "المنتخب الوطني هدف وحلم، وتمثيله شرف لكل لاعب، وهو ما يفرض علي التدريب المكثف وبصورة مستمرة، إلى جانب بذل جهد أكبر، لمقارعة المنافسين في البطولات العربية والقارية".   
ويطمح الطيب قاسم إلى تمثيل المنتخب الوطني ببطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 سنة، والتي تستضيفها المملكة في الفترة من 2 إلى 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، بقوله: "أعمل الآن على الحفاظ على مستواي وتطويره لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق الآسيوي، كما سيكون تمثيل منتخب الرجال هدفا أساسيا بالنسبة لي خلال المرحلة المقبلة"، كاشفا عن تطلعاته المستقبلية إلى تمثيل  الفرق التي تنشط في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ".
وأشاد اللاعب الناشئ باهتمام اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة في تطوير دوري الفئات العمرية، من خلال زيادة فترة إقامة الدوري بشكل يتيح أمام اللاعبين فرصة التدريب باستمرار وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات، فضلا عن إعادة تشكيل المنتخبات الوطنية على صعيد الفئات العمرية، بعد سنوات من الانقطاع.
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