الإثنين 31 تموز 2023
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الظروف المالية الصعبة تدفع السلط للبحث عن المواهب المحلية

مجموعة من اللاعبين الشباب خلال الاختبارات ( من المصدر)
مجموعة من اللاعبين الشباب خلال الاختبارات ( من المصدر)
  فرضت الظروف المالية والفنية الصعبة التي عاشها فريق نادي السلط خلال السنوات الماضية في منافسات دوري المحترفين، على إدارة النادي ضرورة التفكير الجاد والبدء في وضع خطط متكاملة لتجهيز جيل من اللاعبين الشباب من أبناء المحافظة، القادرين على رفد الفريق الأول في مختلف الأحوال والظروف، وتشكيل جيل من اللاعبين من أبناء المحافظة.اضافة اعلان
ولقيت الخطوة ترحيبا وإشادة من جماهير ومحبي ومتابعي السلط، الذين يعتبرون أن الاعتماد على لاعبي الفئات العمرية والشباب، سيساهم في تحقيق الأهداف.
وتمنت الجماهير، أن تكون الأندية، وصلت إلى قناعة تامة أن الاعتماد على اللاعبين الشباب الذين هم ذخيرة المستقبل، هو الخيار الأمثل والأفضل لها ويؤسس لبناء جيل متجدد ودائم لفرقها.
وعلى الرغم من قصر الفترة التي قضاها خانكان مع الفريق، إلا أنه بدأ قبل أيام بمتابعة مجموعة من الشباب السلطي الذين يملكون المهارات والإمكانيات الفنية، وإجراء الاختبارات اللازمة لاختيار عدد من اللاعبين يكونون رديفا للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.   
وشهد التجمع حضورا كبيرا من اللاعبين الشباب الباحثين عن تمثل " الرهيب" في المواسم المقبلة، وأظهرت التدريبات، وجود خامات فنية جيدة يمكن الاعتماد عليها وصقلها وتطويرها والاستفادة منها.
وكان السلط، نقطة مضيئة في مسيرة دوري المحترفين منذ صعوده، وحافظ على مقعده بين الكبار منذ موسم 2018-2019، حيث احتل المركز الخامس في أول مشاركة له، وهو المركز الذي عزز من حضوره في المنافسات المحلية، ونال السلط المركز الرابع في الموسم 2020، وقبل أن يأتي الموسم 2021، الذي كان شاهدا على حضور وتألق الفريق وإبداعاته في البطولات المحلية كافة، ونافس بقوة على ألقاب البطولات، ووصل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس الأردن قبل أن يخسر أمام فريق الفيصلي بهدف دون رد، وتمكن السلط من التأهل للدور الثاني في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في مشاركته التاريخية الأولى.
ومن أبرز المشاكل التي صادفت الفريق خلال المواسم الماضية، الاعتماد على لاعبين من خارج مدينة السلط، وعانى الفريق من عدم وجود لاعبين من فئات النادي او أبناء المحافظة، الأمر الذي كبد النادي مصاريف كثيرة، وديون وشكاوى علىيه.
ويرى رئيس النادي خالد عربيات، أن الاعتماد على جيل الشباب من أبناء السلط في المرحلة المقبلة، يعد من أهم الخطوات لبناء فريق قوي يخفف الأعباء المالية على صندوق النادي.
وقال في تصريح لـ"الغد": "عملت الإدارة مع الأجهزة الفنية السابقة كافة، على منح المدرب الصلاحيات الكاملة لأداء عمله بحرية كاملة، سواء في عملية اختياراته للاعبين الشباب من الفئات وأبناء السلط ، أو في وضع برنامج الإعداد، وغيرها من الأمور التي تمكنه من القيام بواجباته على أكمل وجه لإعادة الصورة الفنية الزاهرة للفريق، ومحاولة بناء منظومة كروية سلطية جديدة قادرة على المنافسة الحقيقية، وتقديم الأداء الفني المميز في بطولتي دوري المحترفين وكأس الأردن.  
وقال عربيات: "هذا يتطلب عملية تطوير مستمرة في تجديد دماء شابة والعمل على استقطاب المواهب الصاعدة، مضيفا خلال السنوات الماضية تكبدت إدارة النادي أموالا كثيرة في عملية استقطاب اللاعبين والمحترفين، ولم تقصر الإدارة في تأمين متطلبات الأجهزة الفنية كافة، منذ صعود السلط لدوري المحترفين العام 2018. 
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