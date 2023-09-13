الظروف المالية تبعد الأندية الأردنية عن البطولة الآسيوية لكرة اليد

بلال الغلاييني

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عمان - تقف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية الأردنية سببا رئيسيا في غيابها عن بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، والمقررة في الكويت خلال الفترة من 17 ولغاية 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تحتاج إلى تكلفة مالية تصل إلى أكثر من 30 ألف دينار، الأمر الذي يزيد من معاناة اللعبة فنيا، حيث المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم كثيرا في رفع المستوى الفني للاعبين، خصوصا وأن الفرق المشاركة تدفع بعدد كبير من اللاعبين المحترفين للدفاع عن ألوانها في البطولات الآسيوية، إضافة إلى مستواها المتقدم والذي يصل إلى العالمية عند بعض الفرق.وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومقره الرئيسي الكويت، أعلن عن الفرق المشاركة في هذه البطولة، التي تعتبر تأهيلية إلى بطولة السوبر جلوب (العالم)، والتي يقيمها الاتحاد الدولي للأندية الأبطال في القارات، حيث يشارك في البطولة أندية القادسية والكويت (الكويت)، والغرافة (قطر)، والشباب (لبنان)، والصلاح (فلسطين)، وسال وجولدن (الهند)، والجيش (العراق)، والنجمة (البحرين)، والشارقة (الإمارات)، والخليج (السعودية).المشاركة الأخيرة التي ظهرت فيها الأندية الأردنية في البطولات الآسيوية، كانت في العام 2016 من خلال النادي الأهلي، الذي استفاد من إقامة البطولة في الأردن، وقبل ذلك كان فريق السلط يشارك في البطولة التي جرت في العام 2014 في قطر.الاتحاد ومنذ سنوات طويلة يخصص دعما ماليا للفرق التي تشارك في البطولات الرسمية الخارجية، وهذا ما تحقق في العديد من الاستحقاقات، ولو طلبت الأندية المشاركة في البطولة المقبلة في الكويت لكان الاتحاد من السباقين في تقديم الدعم المالي، وغيره من اشكال الدعم الأخرى، لكن لم يتقدم أي ناد بطلب المشاركة في البطولة، لتسجل الأندية الأردنية غيابها عن هذا الاستحقاق عاما آخرا، وتراجعا جديدا يسهم في إحداث الضرر باللعبة بشكل عام.واللافت في البطولة المقبلة التي تقام في الكويت، مشاركة بعض الأندية التي نتفوق عليها من الناحيتين الفنية والمالية، وهذا الأمر بحد ذاته رسالة يتوجب علينا الإسراع في قراءة محتواها، خصوصا وأن اللعبة بدأت تتطور بشكل متسارع في الكثير من الدول التي نتفوق عليها، ولعل مشاركاتها المتواصلة في البطولات تعزز من تطورها، بخلاف ما يجري عندنا بين الأندية التي انحصر عملها في المنافسة فقط من دون النظر إلى تطور مستواها من خلال المشاركة في البطولات سواء كانت الآسيوية أو العربية.