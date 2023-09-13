الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الظروف المالية تبعد الأندية الأردنية عن البطولة الآسيوية لكرة اليد

جانب من مشاركة فريق السلط في بطولة الأندية الآسيوية في العام 2014 (الغد)
جانب من مشاركة فريق السلط في بطولة الأندية الآسيوية في العام 2014 (الغد)
عمان - تقف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الأندية الأردنية سببا رئيسيا في غيابها عن بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد، والمقررة في الكويت خلال الفترة من 17 ولغاية 26 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي تحتاج إلى تكلفة مالية تصل إلى أكثر من 30 ألف دينار، الأمر الذي يزيد من معاناة اللعبة فنيا، حيث المشاركة في مثل هذه البطولات تسهم كثيرا في رفع المستوى الفني للاعبين، خصوصا وأن الفرق المشاركة تدفع بعدد كبير من اللاعبين المحترفين للدفاع عن ألوانها في البطولات الآسيوية، إضافة إلى مستواها المتقدم والذي يصل إلى العالمية عند بعض الفرق.اضافة اعلان
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة اليد ومقره الرئيسي الكويت، أعلن عن الفرق المشاركة في هذه البطولة، التي تعتبر تأهيلية إلى بطولة السوبر جلوب (العالم)، والتي يقيمها الاتحاد الدولي للأندية الأبطال في القارات، حيث يشارك في البطولة أندية القادسية والكويت (الكويت)، والغرافة (قطر)، والشباب (لبنان)، والصلاح (فلسطين)، وسال وجولدن (الهند)، والجيش (العراق)، والنجمة (البحرين)، والشارقة (الإمارات)، والخليج (السعودية).
المشاركة الأخيرة التي ظهرت فيها الأندية الأردنية في البطولات الآسيوية، كانت في العام 2016 من خلال النادي الأهلي، الذي استفاد من إقامة البطولة في الأردن، وقبل ذلك كان فريق السلط يشارك في البطولة التي جرت في العام 2014 في قطر.
الاتحاد ومنذ سنوات طويلة يخصص دعما ماليا للفرق التي تشارك في البطولات الرسمية الخارجية، وهذا ما تحقق في العديد من الاستحقاقات، ولو طلبت الأندية المشاركة في البطولة المقبلة في الكويت لكان الاتحاد من السباقين في تقديم الدعم المالي، وغيره من اشكال الدعم الأخرى، لكن لم يتقدم أي ناد بطلب المشاركة في البطولة، لتسجل الأندية الأردنية غيابها عن هذا الاستحقاق عاما آخرا، وتراجعا جديدا يسهم في إحداث الضرر باللعبة بشكل عام.
واللافت في البطولة المقبلة التي تقام في الكويت، مشاركة بعض الأندية التي نتفوق عليها من الناحيتين الفنية والمالية، وهذا الأمر بحد ذاته رسالة يتوجب علينا الإسراع في قراءة محتواها، خصوصا وأن اللعبة بدأت تتطور بشكل متسارع في الكثير من الدول التي نتفوق عليها، ولعل مشاركاتها المتواصلة في البطولات تعزز من تطورها، بخلاف ما يجري عندنا بين الأندية التي انحصر عملها في المنافسة فقط من دون النظر إلى تطور مستواها من خلال المشاركة في البطولات سواء كانت الآسيوية أو العربية.
منتخب السيدات للكرة الطائرة المتوج بالميدالية البرونزية في الدورة العربية بالجزائر-(من المصدر)

"الطائرة الأردنية" تحلق في أجواء الاستضافات بأمل الهبوط على مدرج الإنجازات منذ3 ساعة

حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد ابو ليلى يبعد كرة اذرية في لقاء اول من أمس - ( من المصدر)

بعد مباراتي النرويج وأذربيجان.. انتقاد لأداء اللاعبين واختلاف بشأن مسؤولية المدرب منذ3 ساعة

لامين-يامال

يامال يدخل التاريخ برقم قياسي جديد منذ4 ساعة

WhatsApp Image 2023-09-13 at 20.13.04

كفرسوم يتجاوز العالية بدوري كرة الأولى منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-09-13 at 22.27.08

الجليل يتعثر أمام الأرثوذكسي والإنجليزية يمضي بصدارة "سلة الناشئين"

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-13 at 21.59.35

"صقور السيدات" يتقدم 17 مركزا في التصنيف الجديد للفيبا

منذ2 ساعة
لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب

الأردن يحصد 4 ذهبيات ببطولة بيروت للتايكواندو

منذ2 ساعة
فرحة لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي بعد التأهل لنهائيات كأس آسيا - (من المصدر)

حضور مميز لـ"الأولمبي" في التصفيات ومشاركة ببطولة ودية في السعودية

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب التشيلي رودريغو روجسام في البحر الميت -( من المصدر)

منتخب التشيلي يستجم في البحر الميت قبل معسكره المشترك

منذ3 ساعة
لاعبة فريق الأرثوذكسي سبأ الصقور - (من المصدر)

الصقور: أهدرنا فرصة الفوز بلقب "المحترفات".. وأنتظر دعوة "النشميات"

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ1 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 