الإثنين 10 تموز 2023
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الظروف المالية تعيق إقامة معسكرات خارجية للأندية

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المدينة الرياضية باللاذقية السورية شهدت العديد من المعسكرات للأندية الأردنية -(من المصدر)
عمان - أكد مدربون ولاعبون وإداريون، أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أندية المحترفين لكرة القدم في الوقت الحالي، تمنع الفرق من التوجه لإقامة معسكرات خارجية خصوصا في العراق وسورية، بعد عودة الأوضاع الأمنية في البلدين إلى طبيعتها.اضافة اعلان
واعتادت الأندية الأردنية قبل فترات الأزمة الأمنية في سنوات خلت، على إرسال فرق الكرة لإقامة معسكرات طويلة في سورية والعراق، قبل أن تتوقف هذه الخطوة بسبب الأوضاع الأمنية التي يعيشها البلدين، وبالتالي اقتصر لجوؤها إلى معسكرات داخلية.
وحظيت الأندية الأردنية، باهتمام ورعاية من المسؤولين في العراق وسورية، ولعبت الفرق الأردنية في فترة التحضير والمعسكرات الخارجية مع نخبة الفرق العراقية والسورية، وفي أفضل الملاعب والمنتجعات الرياضية. 
ويرى المدير الفني عثمان الحسنات، أن معظم الأندية تضطر حاليا لإقامة معسكرات تدريبية داخلية، بسبب عدم قدرتها على التوجه لإقامة معسكرات خارجية كما كان يحدث سابقا، رغم تحسن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الدول المجاورة، حيث تلعب الظروف المالية الصعبة دورا مؤثرا في تحضيرات الأندية، مضيفا أن الوقت غير كاف أيضا لإقامة المعسكرات الخارجية، حيث  تخوض الفرق حاليا منافسات الجولات الأخيرة من بطولة الدرع، وأمام الفيصلي والوحدات مباراتا كأس السوبر في الحادي والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الحالي، فيما تبدأ منافسات دوري المحترفين يوم الثالث من الشهر المقبل، وهذا قد يمنع إدارات الأندية من التفكير بمعسكرات خارجية. 
من جانبه، يقول الإداري السابق ماهر طعمة: "إن الظروف الأمنية في العراق وسورية أصبحت مناسبة لإقامة المعسكرات الخارجية، وتعود الذكريات إلى سنوات ماضية جميلة حملت أجمل المعسكرات الخارجية للفرق الأردنية في البلدين الشقيقين، انعكست على الأداء الفني للفرق والدوري".
وبين طعمة، أن الظروف المالية ساهمت في عدم اعتماد الفرق على المعسكرات الخارجية وحتى الداخلية، والاكتفاء بالمباريات الودية، إضافة إلى تأخر انطلاق الموسم الحالي وتقارب مواعيد بطولات الدرع والسوبر الدوري والكأس التي لا تمنح إدارات الأندية "المقتدرة" ماليا، فرصة لإقامة المعسكرات الخارجية. 
من جانبه، أكد لاعب في أحد الفرق بأندية المحترفين طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم إدارات الأندية غير قادرة على تسديد مستحقات زملائه للموسم الحالي والمواسم السابقة، واللاعبون يغيبون عن التدريبات بسبب مطالباتهم برواتبهم ومستحقاتهم المالية، لذلك من الطبيعي عدم تفكير الفرق في إقامة معسكرات خارجية أو داخلية.
ويتذكر مشجع الفيصلي عامر العبداللات، أيام إقامة المعسكرات الخارجية للفرق الأردنية في العراق وسورية، حيث رافق "الأزرق" في أكثر من رحلة تحضيرية للبلدين الشقيقين، ويقول: "دأبت الفرق الأردنية على إقامة معسكرات خارجية مميزة وسط حفاوة بالغة، وحققت المعسكرات الفائدة الفنية والبدنية للفرق، وكانت الأندية الأردنية محط تقدير الفرق العراقية والسورية، ومنذ سنوات غابت المعسكرات بسبب الظروف الأمنية، ومع عودة الأمور إلى طبيعتها، وقفت الأمور المالية عائقا أمام إقامة المعسكرات الخارجية".   

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