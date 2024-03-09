السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العبداللات: "النصر" سيكون رقما صعبا في كرة اليد الأردنية

فريق النصر بعد تتويجه بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد- (من المصدر)
فريق النصر بعد تتويجه بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد- (من المصدر)
عمان – أكد رئيس نادي النصر يونس العبداللات، أن فوز فريقه بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني المشرف على الفريق والمكون من المدربين سلمان الدعجة وأحمد الرشيد، ونتيجة تعاون أهالي اللاعبين، والمستويات الجيدة التي قدموها  طيلة مشاركتهم في منافسات الدوري، التي تميزوا بها عن غيرهم، ومنحتهم التتويج عن جدارة واستحقاق.اضافة اعلان
وقال العبداللات: "هذا الفوز والإنجاز عزز من ثقتنا بمنظومة الفريق كافة، وأعطانا دافعا لمواصلة تقديم الدعم والرعاية من أجل المحافظة على هذه النوعية الجيدة من اللاعبين، والتي تستحق الرعاية نظرا لما تميزت بها من مستويات لافتة، وقدرتها على مواصلة تمثيل الفريق في البطولات المحلية المقبلة، خصوصا وأن هذه الفئة العمرية من اللاعبين تعتبر الأهم في التطوير، وهي فعلا الركيزة الأساسية التي سنعتمد عليها في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد اهتماما واسعا، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل فرق الفئات العمرية الأخرى، والتي سندفع بها للمشاركة في البطولات المحلية المقبلة".
وأضاف العبداللات في حديث خاص لـ"الغد"، بعد تتويج فريقه النصر باللقب الأول في تاريخ مشاركاته في البطولات المحلية بكرة اليد، "عرف عن نادي النصر اهتماماته بلعبة كرة الطائرة، ورياضة المصارعة، وما حققه من إنجازات واسعة في هاتين اللعبتين، يظهر اليوم بثوب البطل في لعبة كرة اليد، وهذا ما سعينا إليه منذ انتسابنا للاتحاد الأردني لكرة اليد، وبعد نجاحنا في تشكيل فريق للواعدين، وسنواصل دعمنا ورعايتنا للألعاب الرياضية كافة، وسنواصل تميزنا بكرة اليد، وسنكون رقما صعبا في هذه اللعبة، بهمة الجهاز الفني وتعاون أهالي اللاعبين، وسنعمل على تدعيم الفريق باللاعبين الموهوبين صغار السن، وذلك من أجل إيجاد قاعدة رئيسية يستند إليها الفريق في المرحلة المقبلة، وتكون رديفا للفريق في مشاركاته المقبلة".
وقدم العبداللات الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد الأردني لكرة اليد ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم لفرق الفئات العمرية، وإقامتهم البطولات المحلية التي تخص الأشبال، مؤكدا أن استمرار إقامة بطولات الفئات العمرية سيساعد على تطوير اللعبة، وإيجاد القاعدة الناشئة ستلعب دورا كبيرا في تشكيل المنتخبات الوطنية في المستقبل.
وكان فريق النصر، توج بلقب بطولة الأشبال أول من أمس بعد فوزه المستحق الذي سجله على فريق الكتة بنتيجة 21-17، وهو الفريق الذي حقق الفوز في مبارياته كافة، التي خاضها في هذه البطولة، والتي شهدت مشاركة العديد من الفرق، وأقيمت مبارياتها في الدور الأول وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتأهلت إلى الدور الثاني فرق، النصر وساكب والكتة والعربي وكفرسوم والقوقازي وكفرنجة ووادي السير، بينما تأهلت إلى الدور قبل النهائي فرق، النصر وكفرنجة والكتة والقوقازي، قبل أن ينتقل فريقا النصر والكتة إلى المباراة النهائية.
ويذكر أن الجهاز الفريق لفريق النصر والمكون من المدربين: سلمان الدعجة وأحمد الرشيد يعتبر من الأجهزة الفنية الناجحة، والتي حققت العديد من الإنجازات مع الفرق التي دربتها سواء على صعيد البطولات المحلية، وبطولات وزارة التربية والتعليم، وسبق للمدربين وأن لعبا في صفوف فريق الأهلي، ومثلا المنتخب الوطني في العديد من البطولات الدولية.
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