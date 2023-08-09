العبداللات: بطولة العالم ستنعكس إيجابيا على مستقبل "المصارعة"

إعداد اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

اضافة اعلان

عمان - تتواصل التحضيرات على قدم وساق لانطلاق بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) الحالي، وتقام منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويراهن الأردن، على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، بالاعتماد على كوادره العاملة في البطولة والخبرات الأردنية، التي أصبحت من أهم الخبرات التنظيمية في المنطقة.وقال أمين سر اتحاد المصارعة د.مظفر العبداللات: "جاهزون لهذه الاستضافة، التي تعتبر التحدي الأكبر أمامنا، سخرنا إمكانياتنا وكوادرنا لإنجاح البطولة وتحقيق المتطلبات الدولية وفق المعايير المعتمدة".وأضاف: "نسعى إلى ان نحقق بطولة استثنائية، قمنا بالاستعانة بالكوادر المطلوبة، وتم تشكيل اللجان لخدمة البطولة، ومنها ما سيعمل في الإطار الفني من الحكام والمدربين إلى جانب اللجان، التي ستعمل لوجستيا لترتيب خدمات الاستقبال للوفود والتنقلات وكل الخدمات المتعلقة بالبطولة الى جانب اللجنة الأمنية، التي تعمل مع الاتحاد في مسار واحد، لتأمين كل ما يلزم من خدمات أمنية للبطولة داخل وخارج الصالة، إلى جانب البوابات والمدرجات". واستطرد: "تم تشكيل لجنة إعلامية بالتنسيق مع الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، بهدف نشر كل أخبار البطولة داخل وخارج الأردن، لقناعتنا أن الإعلام هو الشريك الاستيراتيحي، في إنجاح البطولة" .واختتم: "استضافة بطولة بهذا الحجم لها الكثير من المتطلبات، والتي يعمل اتحاد المصارعة على إنجازها، خاصة وأن نجاح البطولة سينعكس على مستقبل اللعبة بكل أركانها، من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، مما يساهم في رفع مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بكل فئاتها، على مستوى المصارعة الرومانية أو الحرة ومصارعة السيدات".