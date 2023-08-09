الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

العبداللات: بطولة العالم ستنعكس إيجابيا على مستقبل "المصارعة"

1691575223736880900
أمين سر اتحاد المصارعة الدكتور مظفر العبداللات - (من المصدر)
عمان - تتواصل التحضيرات على قدم وساق لانطلاق بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي يستضيفها الأردن خلال الفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) الحالي، وتقام منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويراهن الأردن، على تقديم نسخة استثنائية من البطولة، بالاعتماد على كوادره العاملة في البطولة والخبرات الأردنية، التي أصبحت من أهم الخبرات التنظيمية في المنطقة.
وقال أمين سر اتحاد المصارعة د.مظفر العبداللات: "جاهزون لهذه الاستضافة، التي تعتبر التحدي الأكبر أمامنا، سخرنا إمكانياتنا وكوادرنا لإنجاح البطولة وتحقيق المتطلبات الدولية وفق المعايير المعتمدة".
وأضاف: "نسعى إلى ان نحقق بطولة استثنائية، قمنا بالاستعانة بالكوادر المطلوبة، وتم تشكيل اللجان لخدمة البطولة، ومنها ما سيعمل في الإطار الفني من الحكام والمدربين إلى جانب اللجان، التي ستعمل لوجستيا لترتيب خدمات الاستقبال للوفود والتنقلات وكل الخدمات المتعلقة بالبطولة الى جانب اللجنة الأمنية، التي تعمل مع الاتحاد في مسار واحد، لتأمين كل ما يلزم من خدمات أمنية للبطولة داخل وخارج الصالة، إلى جانب البوابات والمدرجات". واستطرد: "تم تشكيل لجنة إعلامية بالتنسيق مع الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي، بهدف نشر كل أخبار البطولة داخل وخارج الأردن، لقناعتنا أن الإعلام هو الشريك الاستيراتيحي، في إنجاح البطولة" .
واختتم: "استضافة بطولة بهذا الحجم لها الكثير من المتطلبات، والتي يعمل اتحاد المصارعة على إنجازها، خاصة وأن نجاح البطولة سينعكس على مستقبل اللعبة بكل أركانها، من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين، مما يساهم في رفع مستوى اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركين فيها بكل فئاتها، على مستوى المصارعة الرومانية أو الحرة ومصارعة السيدات". 
1691575223756881100

الصادق: زملائي ساندوني بالعودة إلى المنتخب.. وعائلتي الداعم الأكبر منذ 12 دقيقة

1691573246546830800

قرعة الدور التمهيدي لكأس الأردن والدرجتين الأولى والثانية تسحب اليوم منذ 19 دقيقة

1691573246596831000

سائقو رياضة السيارات يعززون روح المنافسة بالعلاقات الاجتماعية منذ 20 دقيقة

1691579733107076400

رقم قياسي في مهرجان "الفيفا".. ونيجيريا تتخلى عن لاعباتها منذ 22 دقيقة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1691573246636831200

تغييرات الفيصلي المتأخرة.. هل تضرب تحضيراته المحلية والآسيوية؟

منذ 8 دقيقة
الملاكم محمد أبو جاجة بعد فوزه في النهائي أمس -(من المصدر)

أبو جاجة يطمح لخطف بطاقة "الأولمبياد" عبر "الأسياد"

منذ 9 دقيقة
1691579733247076900

شعيبات: ملعب البترا الخيار المتاح لإقامة مباراة السلط والحسين

منذ 9 دقيقة
1691579733197076700

الوحدات يطمح لعبور "مطب" الجليل.. وشباب العقبة والأهلي يبحثان عن الفوز الأول

منذ 10 دقيقة
1691582162987190100

الواعد هندومة.. مشروع هداف بالوحدات ومصارع من الطراز الرفيع

منذ 11 دقيقة
1691585137137337900

منافسات "شطرنج" الفئات العمرية تنطلق اليوم

منذ 12 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 