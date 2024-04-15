الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العبداللات يتقلد ذهبية الجولة الأولى من سلسلة JAGA الدولية للجولف

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وفد المنتخب الوطني للجولف يحتفي بإنجاز اللاعب سالم العبداللات - (من المصدر)
عمان -الغد- أحرز لاعب المنتخب الوطني لجولف الناشئين، سالم العبداللات، الميدالية الذهبية في الجولة الأولى من سلسلة بطولات JAGA الدولية، والتي اختتمت مؤخرا في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط مشاركة قياسية لنحو 60 لاعبا يمثلون 21 دولة من مختلف دول العالم.اضافة اعلان
ورغم الحظ السيئ، الذي أصاب اللاعب سالم العبداللات في اليوم الأول مع تغير مسار دحرجة الكرة في الحفرة وحاجته إلى 80 ضربة، إلا أن العبداللات استدرك الموقف وكشر عن أنيابه في اليومين الثاني والثالث مسجلا 71 و70 ضربة على الترتيب، ليحقق أول ألقابه الخارجية للموسم الحالي، ويظفر بجائزة المركز الأول البالغة قيمتها 5 آلاف دولار.
وقال العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الجولف على هامش ختام البطولة: "مبروك للعبداللات والأردن تحقيق هذا الإنجاز، هناك مستويات قوية في البطولة ومشاهدة لاعبينا يعتلون منصات التتويج يحفزنا للعمل بصورة أكبر"، لافتا إلى أن البطولة من شأنها المساهمة برفع خبرات لاعبي المنتخب الوطني ومنحهم ثقة أكبر.
ولم ينجح لاعب المنتخب الوطني محمد الرواشدة، في تحقيق مركز متقدم بالبطولة الدولية، خصوصا وأن الضربات الخفيفة التي سددها تجاه الحفرة كانت سببا رئيسيا في إخفاقه وإبعاده عن تحقيق أحد المراكز الأولى عن فئته، علما بأن النتائج التي حققها لا تعكس شكل الأداء القوي الذي قدمه خلال منافسات البطولة.
وعاد وفد المنتخب الوطني المشارك في البطولة الدولية، أمس، قادما من مدينة العين الإماراتية، ويضم كلا من: السيدة مجد النجادا أمينة السر ورئيسة الوفد، إلى جانب المدير الفني للمنتخبات الوطنية عامر راضي واللاعبين سالم العبداللات ومحمد الرواشدة.
ومن الجدير بالذكر، أن سلسلة بطولات JAGA الدولية تمتد حتى نيسان (أبريل) من العام المقبل، وستشهد الإمارات الجولة الختامية أيضا وفقا لما أعلنه الاتحاد الآسيوي للجولف، على أن تتخلل هذه الفترة الزمنية إقامة جولات متنوعة من السلسلة الدولية في نحو 25 دولة من القارة الآسيوية، من بينها الهند وفيتنام وسنغافورة وتايلند.
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