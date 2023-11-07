العجلوني: الصريح على الطريق الصحيح.. والحاج محط اهتمام خارجي

يحيى قطيشات

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تمنى رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، على اتحاد الكرة الإسراع في تسديد مبالغ الأندية المتبقية من مستحقاتها السابقة من رعاية شركة المناصير والمدارس الريادية، في ظل الصعوبات المالية والتحديات والعقبات التي تعترض الأندية حاليا.وأضاف العجلوني في حديث لـ”الغد”، إن الالتزامات المالية المترتبة على الأندية في السنوات الأخيرة، زادت من المعاناة التي بدأت تظهر مع أزمة “كورونا”.وأثنى العجلوني على مبادرة سمو الأمير علي بن الحسين بشمول أندية الصريح والجزيرة وذات راس والمنشية، بالموافقة على صرف مبلغ 40 ألف دينار من مستحقات الأندية الأربعة السابقة من رعاية شركة المناصير، حيث ساهم المبلغ في الوفاء بجزء من التزامات نادي الصريح نحو اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية من خلال صرف جزء من المستحقات والرواتب، مضيفا، أن النادي يحتاج إلى مزيد من الأموال لتأمين مصاريف الفريق الذي ينافس على بطاقتي العودة لدوري المحترفين.وقال العجلوني: “الأزمة المالية تضرب صناديق الأندية، في ظل ارتفاع الفاتورة الشهرية لفريق كرة القدم وفرق الفئات العمرية من رواتب ومصاريف سابقة، كما أن هناك عددا من الأندية التي لا تستفيد من المبلغ بسبب الشكاوى المستحقة عليها للاعبين المحليين والمحترفين والأجهزة الفنية والإدارية، والغالبية العظمى من الأندية، وتعاني من عدم قدرتها على دفع مستحقات لاعبيها ومدربيها، كما هو متفق معهم قبل التعاقد الرسمي، بسبب قلة الموارد المالية”.وأكد رئيس نادي الصريح، أن إدارة النادي عملت على توفير متطلبات الفريق المشارك حاليا في منافسات دوري الدرجة الأولى، بحثا عن تحقيق أمنيات وتطلعات الجماهير وتحقيق رؤية الإدارة في العودة للمكان الطبيعي بدوري المحترفين، وبقيت قريبة جدا من اللاعبين والجهازين الفني والإداري في التدريبات والمباريات الرسمية، مبينا ان الصريح يسير في الطريق الصحيح، بعد 7 انتصارات وتعادل واحد في 8 مباريات لعبها حتى الآن، بقيادة ابن النادي المدير الفني ماهر العجلوني.وبين العجلوني، أن الطريق نحو التأهل صعب وشاق، ويحتاج من منظومة الفريق تعبا وإصرارا على حصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة، حيث التنافس بين معظم الفرق مثير، وأشاد بالوقفة الصادقة من جماهير الفريق في تشجيعه والتواجد في المباريات وحتى التدريبات لرفع معنويات اللاعبين وحثهم على تقديم أفضل العروض الفنية.وعرج “ أبو فاروق” الذي يحرص على حضور مباريات فريقه كافة، والتواجد بين الجماهير في المدرجات، على المباراة التي خاضها الفريق أول من أمس أمام البقعة على ملعب السلط، معتبرا أن الروح القتالية ساهمت في الفوز الثمين والعودة إلى أجواء اللقاء، بعدما تقدم الصريح بثلاثية نظيفة قبل أن يدرك البقعة التعادل، لكن الصريح خطف نقاط المباراة في الوقت بدل الضائع.وامتدح العجلوني لاعب الفريق عارف الحاج، قائلا: “أثبت الحاج حضوره وإمكانياته الفنية والبدنية، ونال الإشادة من الأوساط الكروية والمتابعين لمنافسات البطولات المحلية من خلال أدائه المميز مع فريق الفيصلي المعار إليه حتى نهاية الموسم الحالي”، مضيفا أن إدارة النادي تلقت العديد من العروض الخارجية لاحترافه في الموسم المقبل، لكن ذلك سابق لأوانه وسيتم حسمه بعد نهاية فترة إعارته للفيصلي.