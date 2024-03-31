العجلوني: خطة لتجهيز "الصريح" مبكرا وتجديد الثقة بالجهاز الفني

يحيى قطيشات

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عمان -أكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، حرص الإدارة على تجهيز فريق كرة القدم بأفضل صورة فنية وبدنية، تحضيرا للمشاركة في منافسات دوري المحترفين 2024-2025، لافتا عن وجود خطة بالتعاون مع الجهاز الفني تتضمن احتياجات ومتطلبات الفريق ليكون قادرا على تحقيق آمال وتطلعات عشاق ومحبي الفريق، مؤكدا أن الفريق سيباشر تحضيراته وتدريباته خلال شهر أيار (مايو) المقبل.وأضاف العجلوني في حديثه لـ "الغد": "يدرك الصريح الأزمة المالية التي تضرب صناديق الأندية، في ظل ارتفاع الفاتورة الشهرية لفريق كرة القدم وفرق الفئات العمرية من رواتب ومصاريف سابقة، ونعمل ضمن سياسية واضحة في التعاقدات مع اللاعبين المحليين والأجانب ضمن السقف المتاح من اتحاد الكرة، ويركز الجهاز الفني في خياراته الفنية على الاعتماد بشكل رئيسي على شبابه والذين أثبتوا قدراتهم الفنية مع الفريق خلال منافسات دوري الدوري الأولى، وساهموا في العودة المستحقة لدوري المحترفين، وأن الديون المترتبة على النادي قليلة نتيجة ضبط النفقات، وحسن الاختيارات الفنية في استقطاب اللاعبين الذين يخدمون أهداف النادي".وتمنى العجلوني من اتحاد الكرة زيادة الدعم المقدم للأندية، والبحث عن شركة راعية للدوري في ظل الظروف المالية التي تواجه الأندية منذ أزمة كورونا وحتى الآن، مضيفا أن العلاقة الإيجابية والطيبة بين الأندية والاتحاد تنعكس بالفائدة على منظومة الكرة الأردنية بشكل عام.وبين أن إدارة النادي جددت الثقة بالمدير الفني ماهر العجلوني وجهازه المساعد، خاصة في ظل قيادته للفريق للعودة القوية لدوري المحترفين من خلال انتصارات كبيرة وعروض فنية متطورة بشهادة المتابعين والجماهير.وقال العجلوني: "أن إدارة النادي عملت على إعارة عدد من اللاعبين لفرق دوري المحترفين للاستفادة من إمكانياتهم والمحافظة على جاهزيتهم في ظل عدم وجود منافسات لفريق الصريح الذي تأهل لدوري المحترفين الموسم المقبل".وأعاد العجلوني التأكيد مرة أخرى، أن اللاعب المميز عارف الحاج، والذي أثبت حضوره وتألقه مع الفيصلي خلال منافسات دوري المحترفين والمنتخب الأولمبي يرتبط مع النادي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وسيكون حاضرا مع رفاقه خلال منافسات الدوري المقبل، مؤكدا أن النادي تلقى العديد من العروض لاحترافه داخل وخارج الأردن لكن الحسم سيكون بعد نهاية الموسم الحالي.وأثنى على الدعم المتواصل من جماهير ومحبي الفريق والذين كان لهم دور كبير في العودة السريعة لدوري الكبار، من خلال التواجد في المدرجات والتشجيع المثالي في كافة الملاعب.وتأمل جماهير الصريح بأن يظهر الفريق بأبهى صورة في الموسم الجديد، وأن يكون في أفضل صوره الفنية، مع الاستفادة من تجربة الهبوط، والمحافظة على مقعده لسنوات طويلة، خصوصا وأن مدينة الصريح تزخر بالمواهب الشابة المبشرة بالخير حسب ما أشار إليه العجلوني.وتطرق العجلوني لشهر رمضان الكريم قائلا:" بالنسبة لي هو شهر التقوى إلى الله، وصلة الرحم، وحياتي في رمضان لا تختلف عن حياتي في الأيام العادية كثيرا، حيث أنني أستيقظ في الصباح، وأذهب إلى مقر النادي لإنجاز الأمور الإدارية المتعلقة بالنادي، ومن ثم أعود لأداء صلاة الظهر، وأقرأ آيات من الذكر الحكيم، وقبل أذان العصر أخرج من الصريح، وأصلي العصر في مسجد جرش أو عجلون وكفرسوم وغيرها من المناطق الأردنية الجميلة، ومن ثم أحضر احتياجاتي الخاصة، وأعود إلى المنزل، ومن ثم أفطر رفقة العائلة، وبعدها أذهب لصلاة العشاء والترويح".وأردف: "أن الظروف الحالية فرضت عليه التواجد في البيت بعد أداء صلاة الترويح لمتابعة أخبار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، كما يحرص على متابعة عدد من المباريات.