الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العداء جودة يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.. والغفري متفائل

المدرب عماد الغفري والعداء عبود جودة - (الغد)
المدرب عماد الغفري والعداء عبود جودة - (الغد)
عمان – يغادر لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى عبود جوة، ومدربه عماد الغفري فجر اليوم عمان،  للمشاركة في منافسات بطولة العالم، والتي تقام فعالياتها في مدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة 19-22 نيسان (أبريل) الحالي، وسط مشاركة قوية من أبرز العدائيين والعداءات العرب والقاريين والعالميين في مختلف مسابقات البطولة العالمية.اضافة اعلان
وعبر المدرب الوطني عماد  الغفري عن تفاؤله بتحقيق البطل عبود جودة لنتيجة إيجابية، وتحقيق رقم أردني جديد، حين يشارك في مسابقة المشي 10 كم.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "ثقتي كبيرة بقدرات عبود الذي سجل إنجازات عربية وإقليمية للعبة، في فترة وجيزة من  ممارسته "أم الألعاب"، والتي بدأت حكايته معها وهو ابن 16 ربيعا، حين آمنت بقدراته وإمكاناته، وهو الذي ينتسب لعائلة رياضية، ووالده العداء السابق والحكم الحالي خالد جودة".
وعن الاستعدادات للمشاركة في البطولة العالمية، رد الغفري: "نستعد منذ فترة طويلة، وكثفنا التحضيرات منذ الإعلان عن تسميتنا لهذه البطولة، من قبل اللجنة المؤقتة لألعاب القوى، وكانت لدينا خطة تحضيرات تحفل بالمعسكرات واللقاءات الخارجية لهذه المشاركة العالمية، إلا أننا اقتصرناها على التدريبات المكثفة المحلية، والبطل عبود جاهز ذهنيا ونفسيا وفنيا لهذه المشاركة، والتي نطمح من خلالها إلى تأكيد حضور "أم الألعاب" الأردنية على الخريطة العالمية".
من جانبه، أكد العداء عبود جودة جاهزيته لخوض غمار المنافسة العالمية، قائلا : "فخور بتمثيلي الوطن وألعاب القوى والرياضة االأردنية في بطولة العالم لألعاب القوى، وأعرف مدى ازدحام الطريق في مسابقاتها، بالمنافسة القوية عربيا وقاريا وعالميا، قبل الوصول إلى المراكز الأولى ومختلف ميدالياتها الملونة".
وتابع: "كانت الاستعدادات جيدة لهذه البطولة، وبذل مدربي عماد الغفري جهود كبيرة لتجهيزي بمستوى الحدث، ولقيت الدعم من أسرة "أم الألعاب"، ومن والدي البطل السابق لمسابقات المشي، وأتطلع ومدربي إلى تسجيل رقم أردني جديد، والاقتراب من المراكز الأولى من المنافسة العالمية، وتكرار ما حققته من إنجازات في مشاركات سابقة".
يذكر أن العداء عبود جودة، انطلق صغيرا ابن 16 ربيعا في ممارسة رياضة المشي، مقتديا بوالده وأفراد أسرته، ووجد المدرب عماد الغفري فيه من الإمكانات والقدرات التي تؤهله ليكون مشروع بطل أولمبي، واحتض موهبته في نادي عمان وقدمه عن جدارة واستحقاق إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث سبق لجودة أن توج بذهبية سباق المشي، في بطولة المملكة لاختيار عناصر المنتخب الوطني، وحطم الرقم الأردني المسجل باسم معين طه منذ العام 1991، وقدره 47.40 د، وسجل زمنا وقدره 45.40 د،  وبعدها تمت تسميتي للمشاركة في بطولة آسيا للمشي باليابان، وحرمته الإصابة وقتها من المشاركة، وعوضها بالمشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في قطر نيسان (أبريل) الماضي، وقبلها حقق ذهبية سباق المشي للمنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عمان 2018.
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