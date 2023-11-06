العدوان الصهيوني يغتال أحلام "نجوم" غزة ويدمر منشآتها الرياضية

مصطفى بالو

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عمان- تعيش غزة حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الكيان الصهيوني "المسعور" منذ ما يزيد على 30 يوما، ما خلف دمارا هائلا في جميع مفاصل الحياة، عبر غارات الإعدام اليومي للأبرياء والشعب الأعزل على مرآى من العالم "الأخرس".وباتت غزة وأهلها وأرضها وبرها وجوها في مرمى القصف الصهيوني البربري، حتى أعلنت وزارة الصحة بالقطاع ارتفاع حصيلة شهداء إلى ما يقرب من 10 آلاف شهيد، بينهم 4800 طفل و2550 امرأة و596 مسنا، إلى جانب إصابة أكثر من 24 ألف فلسطيني، وغيرهم ممن هم تحت الأنقاض، مع إلقاء طائرات الاحتلال تقريبا 1000 طن من المتفجرات يوميا على غزة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وكان للرياضة "الغزية" نصيبها من الشهداء؛ حيث ودعت قرابة 50 رياضيا، إضافة إلى تدمير المنشآت الرياضية في مجازر مروعة.وحصلت "الغد" على شهادات حية من غزة وفلسطين، تسلط الضوء على مجازر الاحتلال التي لا تتوقف بحق الفلسطينيين.واحتجنا لأيام عديدة للاتصال مع الصحفي "الغزي" علاء شمالي بسبب ظروف الحرب وانقطاع الإنترنت، وقال بعد نجاح التواصل معه: "تركنا وحيدين نتعرض للإعدام يوميا في غزة، بأصناف من القصف الدموي، ونلفظ أنفاس الحياة الدموية، ونعيش شعور الخذلان المخيب من الجميع، ونجابه آلة البطش الصهيونية العالمية وحدنا، دون أن تهتز قصبة للإنسانية جمعاء إلا من رحم ربي، ولا منقذ لنا إلا الله".وحول واقع الحياة في غزة تحت القصف الدموي اليومي، أجاب شمالي وصوت تحليق الطائرات الصهيونية يدوي فوق رأسه في تسجيل صوتي: "نحن الفلسطينيين عموما، والغزيين خصوصا، نعيش ظروفا مأساوية ونفتقد الأمان في جميع نواحي الحياة، ونعيش أوضاعا إنسانية صعبة، نزحنا من بيوتنا من منطقة إلى أخرى هروبا من القصف، ونعيش منذ ما يزيد على 30 يوما من المعاناة من دون كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا دواء، ونعاني كثيرا للحصول على الخبز، وعلى مياه الشرب حتى اضطررنا لشرب مياه غير صالحة، ولم نجد الحليب لصغارنا".وأضاف: "نشترك في جميع صور تلك المعاناة، ولم يبق للمؤسسات الرياضية أثر، حتى باتت فئات الشعب كافة عرضة للدمار والقصف المباشر والموت في ظل الإبادة الجماعية ومجازر الصهيونية، وبتنا نحسب ساعات اليوم بالدقائق، وفي كل دقيقة نحن مستهدفون من نيران العدو حتى أصبحت غزة خاوية على عروشها، واستشهد ما يزيد على 50 رياضيا وتم هدم المنشآت الرياضية".وتابع "أنا صحفي غزي، كغيري من أبناء القطاع المدمر، لي عائلتي نزحت بها من مكان إلى آخر، هروبا من نيران القصف الصهيوني الهمجي، حتى مكثت في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث، والتي لم تسلم أيضا من البطش الصهيوني، ونعاني من تأمين لقمة عيش وماء لصغارنا".وحول عزيمة الغزيين في ظل أيام الحرب الصعبة والثقيلة، رد شمالي: "نحن شعب نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، ولعل ما يتم تناقله من فيديوهات للصغار قبل الحياة، عندما تظهر صغيرا يرقص بين شهيدين، يؤكد أننا نستحق الحياة، ونملك أملا كبيرا بالله، وبأن يتحرك العالم من أجل أهل غزة، في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء اليومي، والدمار الكامل للقطاع حتى طال المدارس والمستشفيات والنوادي والملاعب الرياضية، مما يزيد من معاناة الغزيين المحاصرين بالأصل لأكثر من 15 عاما".ومن جانبه، يروي المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني، "الغزي" إيهاب أبو جزر، حاله المشتتة بين غزة ورام الله في يوميات الحرب على غزة، مستطردا: "جسدي في رام الله، وقلبي وعقلي وروحي في غزة، التي تسقي العروبة والمسلمين يوميا كؤوس العز، وأنا عايشت العدوان الصهيوني على غزة 2014، وذقنا عذابات قصفه وتدميره، وكنا نتنقل وعائلتي من مكان إلى آخر، هربا من القصف البربري الذي لا يفرق بين حجر وبشر، وبتنا من دون كهرباء ولا ماء ولا طعام، وكنا نلوك الصخر خبزا لنعيش تحت أنقاض وبنية تحتية معدومة".وأردف: "لكن العدوان الصهيوني اليوم على غزة، يفوق ما عايشته في عدوان 2014 رغم بشاعته، حتى تلقفت غزة ما يعادل 3 قنابل نووية في جرائم حرب صهيونية، أقف كالمشلول وأنا أحاول الاتصال كل دقيقة بعائلتي في خان يونس، وقلبي يعتصر ألما، وجرحي ينزف من المشاهد المروعة، من قتل للبراءة والكبار والنساء والشيوخ على مرأى من العالم".ويجد أبو جزر أن ارتفاع حصيلة الشهداء اليومية، ومنهم شهداء الرياضة الغزية، وكما حدث في العدوان السابق "يعيد رياضتنا إلى الصفر"، مضيفا: "ننهض من تحت الركام، ونقول للعالم أجمع، نحن هنا، الفلسطينيون هنا، الغزيون هنا قادرون على كبح جماح الاحتلال ودحره، مؤمنين بالله بأن تحرير فلسطين وعاصمتها القدس الشريف من دنس الاحتلال قادم".وبين أبو جزر: "نحن، الرياضين الفلسطينيين، كغيرنا من أفراد الشعب الفلسطيني، خلقنا من الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، واقعا نضاليا بوجه حرب وممارسات العدو الصهيوني على كل شبر محتل، ونناضل على طريقتنا الرياضية المتممة للشكل السياسي العام، ونبرق برسائل من منافساتنا المحلية ومشاركاتنا الخارجية، بأننا الشعب أصحاب الأرض، ونعرض حقنا بمفاهيم تنافسية يتقدمها رفع علم فلسطين في المحافل العربية والقارية والدولية".إلى ذلك، يشرح المعلق الرياضي في تلفزيون فلسطين خليل جاد الله، حال الرياضيين كما حال الشعب في فلسطين، موضحا: "الاستهداف الصهيوني طال كل شيء في غزة، ودمر جزءا كبيرا من البنية التحتية للملاعب الرياضية في قطاع غزة، وهي الملاعب التي سبق وأن أعاد المعنيون بناءها في مرات كثيرة بعد التدمير، خصوصا بعد عدوان العام 2014".واستطرد جاد الله: "على الرغم من أهمية الوقوف عند ما تعرضت له الرياضة في غزة، وما سقط من شهدائها على مختلف مسمياتهم الإدارية والفنية والتحكيمية والواعدين وحتى الجماهير، لكن لا يمكن إلى الآن إحصاء أعداد الشهداء الرياضيين بشكل دقيق، وربما نتمكن من فعل ذلك بعد نهاية العدوان، لكن الإحصاءات الأولية تؤكد سقوط ما يقارب 50 رياضيا، والعدد بازدياد تبعا للقصف الصهيوني اليومي وارتفاع أعداد المفقودين تحت الركام".ويبين جاد الله "أن ما حدث سيؤثر على مستقبل الرياضة في فلسطين؛ إذ إن الاحتلال يعمد دائماً على قتل الأمل في قلوب الشباب الفلسطيني، وما يحدث في غزة دمار ومجازر إبادة جماعية، ترافقه اقتحامات لمختلف المدن الفلسطينية، واستشهاد واعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، ومنهم الرياضيون، يحول الرياضة الفلسطينية إلى طرف نضالي مهم بوجه ممارسات الاحتلال الصهيوني".وواصل: "كانت الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا، الوجه الإنساني المشرق في هذه الحرب، وعبر الكثير من نجوم الرياضة عن تعاطفهم مع غزة، منهم النشمي موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي، ونجمة التنس العالمية التونسية أنس جابر، ورفعت الجماهير في العديد من الملاعب العربية والغربية، أعلام ويافطات التأييد لغزة وفلسطين، ودعت إلى معاقبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب".وزاد: "منهم من دفع ثمن موقفه، مثل المغربي الأصل والهولندي الجنسية أنور الغازي، الذي فسخ نادي ماينتس الألماني عقده لتعاطفه مع غزة، وعلق بنفسه بأن خسارة عمله لا تقارن بجحيم غزة، ما يؤكد أن الرياضة شكل نضالي مهم في الرأي العام، لذا تأتي الرياضة الفلسطينية في مرمى أهداف الكيان الصهيوني".وفي السياق ذاته، يقول مقدم البرامج في تلفزيون فلسطين محمد الترتير: "الوضع صعب للغاية في غزة وجميع أرجاء فلسطين، فكل شيء فلسطيني مستهدف وفي مرمى نيران الاحتلال، وزفت غزة كوكبة جديدة من الشهداء الرياضيين، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأسرة الرياضية".وأكمل: "الكيان الصهيوني له سجل جرائم طويل من اعتقال وقتل وتدمير البنية التحتية الرياضية الفلسطينية، وكل ذلك يجري دون أن يكون هناك حساب أو مساءلة من قبل الجهات الرياضية الدولية الرسمية، في ظل الانحياز غير العادل من قبل دول ومنظمات الغرب الحقوقية، رغم أنها ترى المجازر والمذابح أمام أعينها، لذا أطالب الإعلام الرياضي العربي بأن يكون له وقفة جادة مع الرياضيين الفلسطينيين ليس فقط أوقات العدوان أو التصعيد أو المواجهات".وأوضح الترتير: "هناك قصص أخرى عن الرياضة والرياضيين، يجب تسليط الضوء عليها، مثل اعتقال لاعب منتخب فلسطين أحمد أبو خديجة، و5 لاعبين من نادي بيت أمر منذ 7 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما يؤكد أن الرياضة الفلسطينية في مرمى الاستهداف الصهيوني". وأجمع الزملاء الإعلاميون الفلسطينيون، بأن حصر أعداد شهداء الرياضة في غزة، صعب، في ظل القصف اليومي العنيف، إلا أنهم اتفقوا على سقوط ما يزيد على 50 رياضيا، والعدد بازدياد يوميا.وأصيب لاعب شباب رفح "طرزان" عبدالله الصوفي، رغم استشهاد عائلته، ونجى زميله في نادي شباب رفح محمد الزخاوي، ودمرت طائرات الاحتلال الملعب العشبي المشيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وألحقت أضرارا كبيرة بملعب فلسطين في غزة.أبرز أسماء شهداء الرياضة الفلسطينية في غزة- عبد الحفيظ المبحوح لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني للجودو.- عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثقافة الرياضية عمر أبو شاويش.- لاعب نادي البريج لكرة السلة باسم النباهين.- رئيس اتحاد كرة الطاولة محمد الدلو.- لاعب نادي أهلي بيت حانون رشيد دبور.- قائد نادي شباب الزوايدة محمد حسونة.- لاعب نادي خدمات البريج نظير النشاش.- لاعب منتخب فلسطين لقصار القامة أحمد عوض.- لاعب نادي غزة الرياضي للكرة الطائرة أحمد عبيد أبو ركان.- لاعب التايكوندو عبد الله عماد أبو حسن.- صانع ألعاب خدمات النصيرات طارق زياد الهور.- اللاعب محمود الريفي، وهو نجم أندية غزية عدة.- المشرف الرياضي لنادي خدمات النصيرات نادر أبو يوسف.- لاعب أكاديمية نادي خدمات خان يونس الواعد براء الضيف.- حارس مرمى الشجاعية هيثم العرير.- لاعب نادي الصداقة محمد الغزالي.- واعدا أكاديمية "سكور" في رفح عماد ومحمد أكرم حجازي.- لاعب نادي رفح إبراهيم أبو زايد.- لاعب اتحاد دير البلح شادي صباح.- لاعب دير البلح محمد الطويل.- لاعب طولكرم/فلسطين الواعد أسامة أبو نهار.- واعد أكاديمية خدمات خان يونس محمد محمود قنن.- الواعد محمد المفيد.- رئيس نادي الزوايدة محمد أحمد أبو زايد.- المدرب عماد حمدان.- إداري غزة الرياضي والاستقلال الرفحي طلعت طباسي.- واعدا أكاديمية نادي هلال غزة محمد ومحمود أبو دان.- واعد أكاديمية السامبا في غزة رامي عبدالقادر العطار.- واعد أكاديمية المحترفين في غزة فتحي إسعيفان.- واعد أكاديمية القلعة في خان يونس أحمد حاتم القرا.- واعد أكاديمية سكور في رفح محمود أبو سليمة.- المستشار القانوني لنادي خدمات رفح المحامي حمادة مخيمر.- لاعب خدمات البريج عبدالرحمن العقاد.- عضو مجلس إدارة نادي الصداقة في غزة رائد بارود.- إداري نادي المجمع الإسلامي في غزة باسم السويركي.- لاعب نادي شباب الزوايدة سابقا رشدي عيد.- لاعب نادي اليامون عبدالله أبو الهيجا.- حكم كرة الطاولة عيسى العروقي.- واعد أكاديمية السامبا في غزة كمال خطاب.- حكم كرة القدم محمد عوض النجار.- لاعب نادي خدمات المغازي أحمد رباح.آثار التدمير الذي خلفه العدوان الصهيوني على ملعب فلسطين في غزة -(من المصدر)