العدوان على غزة يلغي وديتي "النشميات" أمام هونغ كونغ

يحيى قطيشات

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عمان- أعلن اتحاد كرة القدم، عن إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب النسوي أمام نظيره منتخب هونج كونج، والمقررتين يومي السادس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر تشرين الأول(أكتوبر) الحالي.وياتي قرار إلغاء المباراتين، بسبب الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الغاشم على الأشقاء في غزة.ويعد منتخب هونغ كونغ أحد المنتخبات الجيدة على صعيد القارة الآسيوية بالكرة النسوية، حيث يحتل المركز 78 عالميا و14 آسيويا.ويتوقع أن يؤثر إلغاء المباراتين سلبا على تحضيرات منتخب النشميات الذي يستعد للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، أبرزها بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والتي من المقرر أن تقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، خصوصا ان الجهاز الفني الجديد للمنتخب الذي يقوده ماهر أبو هنطش، ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، كان يأمل في الوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات في أولى تجمع للمنتخب، بعد اقالة المدير الفني السابق البرتغالي ديفيد ناشمنتو الذي فشل في تحقيق الأهداف المرسومة للمنتخب، ولعبت النتائج في عهده سببا في تراجع المنتخب على جميع لاصعد، بما في ذلك التصنيف الدولي.ويأمل الجهاز الفني ان ينجح اتحاد الكرة في تأمين مباراة ودية واحدة لاحقا، مع البحث عن إقامة العديد من المباريات التجريبية مع فرق نسوية محلية، وعدم الاكتفاء بالتدريبات فقط من دون لعب مباريات، لتحقيق الانسجام بين اللاعبات، وتصويب نقاط الضعف التي تظهر خلال المباريات والعمل على زيادة النقاط الإيجابية لدى اللاعبات، ورفع منسوب اللياقة البدنية.ويواصل منتخب النشميات تدريباته بشكل يومي على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، سعيا لاستثمار فترة التوقف الدولي.وتشهد التدريبات غياب اللاعبات: لانا فراس وروند كساب وبانة البيطار وهيا خليل، بسبب احترافهن في الدوري السعودي للسيدات، فيما تضم قائمة المنتخب الأولية التي اختارها أبو هنطش 32 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح وميساء جبارة.