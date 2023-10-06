العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم يستضيف الكتة

بلال الغلاييني

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عمان - يسعى فريق العربي إلى البقاء في دائرة المنافسة على لقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة القوية التي تجمعه مع جاره فريق الحسين إربد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد.فريق العربي يملك 13 نقطة، بينما لفريق الحسين إربد 8 نقاط، وهو الفريق الوحيد من المربع الذهبي الذي فقد فرصته بالمنافسة على اللقب.وتتواصل منافسات المربع الذهبي يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي عندما يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، وفي اليوم الذي يليه يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.ويوم السبت 14 من الشهر الحالي، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 من الشهر ذاته من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.من ناحية أخرى تختتم اليوم لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرسوم والكتة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.الفريقان ضمنا تواجدهما في دوري الكبار، حيث يملك فريق كفرسوم 10 نقاط، فيما يملك فريق الكتة 8 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريقا القوقازي ويرموك الشونة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024، بعد أن جمع القوقازي 4 نقاط، بينما بقي فريق يرموك الشونة برصيد خال من النقاط.نايف في صدارة الهدافينحافظ لاعب فريق الحسين أحمد نايف على صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد برصيد 91 هدفا قبل انطلاق لقاءات مرحلة الإياب للمربع الذهبي، وبات اللاعب الأقرب لنيل هذه الجائزة التي تم استحداثها منذ العام 2017.وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 72 هدفا، ثم جاء لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة برصيد 66 هدفا، ثم لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 64 هدفا.منتخب الناشئين يلتقي السلطويخوض المنتخب الوطني للناشئين مباراة تجمعه مع فريق نادي السلط عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن اللقاءات غير المحتسبة نتائجها لمنتخب الناشئين في مشاركته بالدوري، والتي تأتي ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال الفترة من 17 ولغاية 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.