الإثنين 18 أيلول 2023
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في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم ينتظر الشونة

لاعب العربي قيس العوادين في طريقه لمواجهة مرمى الحسين في اللقاء السابق - (الغد)
لاعب العربي قيس العوادين في طريقه لمواجهة مرمى الحسين في اللقاء السابق - (الغد)
عمان - تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المباراة المهمة ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تجمع بين فريقي العربي والحسين إربد، حيث يسعى العربي إلى مواصلة تقديم عروضه القوية والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، فهو يملك حاليا 10 نقاط، مستفيدا من الفوز الكبير والثمين الذي حققه على فريق السلط في المباراة الماضية، والذي عزز من تطلعاته في التقدم خطوة مهمة نحو دائرة المنافسة على اللقب، في الوقت الذي يرنو فيه فريق الحسين إربد الذي يملك 8 نقاط، من تحقيق الفوز وإبقاء حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب.اضافة اعلان
وتقام يوم غد مباراة نارية تجمع بين فريقي السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، حيث يتصدر الأهلي الترتيب العام لفرق المربع الذهبي برصيد 15 نقطة، فيما لفريق السلط 13 نقطة بالمركز الثاني.
إلى ذلك تختتم لقاءات المرحلة الأولى من المربع الذهبي يوم السبت المقبل باقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بالصالة ذاتها، فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء.
ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات هذه المرحلة، حيث خاض العديد من اللقاءات مع الفرق، وذلك ضمن تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للشباب، التي تقام صيف العام المقبل.
ويذكر أن دوري أندية الدرجة الأولى يختتم يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، يعقبه مباشرة تسمية المنتخب الوطني للرجال، الذي سيدخل في برنامج إعداد مكثف استعدادا للمشاركة في البطولة الآسوية، التي تقام في البحرين خلال شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل، وهي البطولة المؤهلة إلى بطولة كاس العالم.
من ناحية أخرى يلتقي فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة الثامنة مساء ضمن لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، حيث يملك فريق كفرسوم 6 نقاط، وهو يسعى  إلى تجاوز عقبة الشونة والتقدم خطوة مهمة نحو البقاء في دوري الكبار، والفريق بتشكيلته المتجانسة قادر على تحقيق رغباته والخروج بنتيجة إيجابية، بعكس فريق يرموك الشونة الذي فقد فرصته بالبقاء، وغادر رسميا إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، فهو ما يزال يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.
وتقام يوم الجمعة المقبل، مباراتان ضمن لقاءات هذه المرحلة، حيث يلتقي فريقا الكتة ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، تليها مباشرة وبالصالة ذاتها وتحديدا عند الساعة الثامنة مساء المباراة المهمة والقوية التي تجمع بين فريقي القوقازي وكفرسوم.
ويشارك في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة المنتخب الوطني للناشئين، الذي يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وهو خاض أول من أمس مباراته الأولى في دوري الدرجة الأولى، حيث تمكن من الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 33-17.
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