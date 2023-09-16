العربي يلحق بالسلط الخسارة الأولى بدوري كرة اليد

بلال الغلاييني

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عمان- ألحق فريق العربي الخسارة الأولى بفريق السلط، عندما تغلب عليه بنتيجة 32-25 في المباراة التي جرت أمس السبت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في افتتاح لقاءات الجولة الأولى من المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث استحق العربي الفوز بعد أن فرض سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، مستغلا تواضع أداء منافسه، خصوصا في بناء الهجمات السريعة التي مكنته من الخروج بهذه النتيجة.العربي رفع رصيده إلى 10 نقاط، وبقي رصيد السلط 13 نقطة.والتقى في ساعة متأخرة فريقا الحسين إربد والأهلي.إلى ذلك تقام مباراتا الجولة الثانية يوم بعد غد، عندما يلتقي فريقا السلط والأهلي عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، بينما يلتقي فريقا الحسين إربد والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تقام يوم الجمعة 22 أيلول (سبتمبر) الحالي، مباراتا الجولة الثالثة، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عندما يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي والعربي عند الساعة الثامنة مساء.وتبدأ لقاءات مرحلة الإياب من المربع الذهبي اعتبارا من يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والحسين إربد عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسين بإربد، ويلتقي يوم الثلاثاء 10 من ذات الشهر، فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في ذات الصالة.ويشارك المنتخب الوطني للشباب في لقاءات المربع الذهبي (الذهاب والإياب) بنتائج غير محتسبة، وذلك استعدادا لخوض البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.وكانت لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، قد انطلقت أول من أمس بمشاركة فرق كفرسوم والكتة والقوقازي ويرموك الشونة، حيث تمكن فريق القوقازي من تحقيق الفوز على فريق الكتة بنتيجة 34-21، بعد مباراة ذهبت في مجملها لمصلحة القوقازي، الذي أنعش آماله بالبقاء بين الكبار، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، بينما بقي رصيد فريق الكتة 6 نقاط.ومن المقرر أن يلتقي فريقا كفرسوم ويرموك الشونة عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل في صالة مدينة الحسين الرياضية بإربد، حيث يملك فريق كفرسوم 6 نقاط، في الوقت الذي هبط فيه فريق يرموك الشونة إلى مصاف دوري الدرجة الثانية كونه ما يزال يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط.وقرر اتحاد اللعبة مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في هذه المرحلة بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج إعداده للمشاركة في البطولة العربية التيتقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.