الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نجم في رمضان

العرب: لا أشعر بالغربة في قطر.. وهذه طقوسي الرمضانية

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مدافع فريق معيذر القطري والمنتخب الوطني يزن العرب -(من المصدر)
عمان- يحرص مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق معيذر القطري يزن العرب، على التجمع مع اللاعبين الأردنيين في شهر رمضان المبارك، مفيدا بأنه سيقضي معهم غالبية الوقت من خلال تناول وجبتي الإفطار والسحور.اضافة اعلان
وتحدث العرب في زاوية "نجم في رمضان"، عن كيفية قضاء يومه خلال هذا الشهر الفضيل، من خلال الاستيقاظ خلال ساعات الظهيرة، وأداء الصلوات وقراءة القرآن، وأداء صلاة التراويح، ومن ثم التوجه للتدريب في ساعات المساء".
وقال العرب في تصريحات لـ"الغد": "الأجواء في قطر مشابهة للأردن إلى حد كبير فيما يتعلق بالعادات والتقاليد خلال الشهر الفضيل، وافتقدت بعض الأجواء الرمضانية خلال احترافي مع سيلانجور الماليزي خلال العامين الماضيين، وهو ما عشته خلال الأيام الأولى بالدوحة".
ولفت العرب، إلى أن الموسم الحالي يشهد احتراف عدد كبير من اللاعبين الأردنيين بالدوري القطري سواء دوري النجوم أو الدرجة الثانية، وهو ما جعله لا يشعر بالغربة كثيرا، إلى جانب تواجد عدد كبير من المدربين واللاعبين المعتزلين الذين يحرصون دائما على التجمع باللاعبين الحاليين.
وتابع: "يمر شهر رمضان العام الحالي وفي القلب غصة، لما يحدث في قطاع غزة من إبادة بحق المدنيين، إلى جانب المجاعة التي يتعرضون لها لعدم توفر الطعام والمياه، وندعو الله بأن ينهي أزمتهم وينصرهم في حربهم".
وأوضح العرب البالغ من العمر 28 عاما، أن أجمل ذكرياته الرمضانية كانت في العام 2018، عندما حقق أول ألقابه كلاعب محترف برفقة فريق الجزيرة، بالحصول على لقب كأس الأردن، والذي مهد الطريق للفريق لاحقا للوصول مرتين لنهائي الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي.
وعن انتقاله لنادي معيذر، كشف العرب عن ارتياحه في اللعب مع الفريق الذي مر بمرحلة صعبة في مرحلة الذهاب، ونجح منذ وصوله مع الفريق في جمع 5 نقاط ثمينة في سبيل البحث عن البقاء بين كبار قطر لموسم جديد.
وزاد: "تنتظرنا مباراة مهمة أمام السد غدا قبل فترة التوقف الدولية، ونطمح من خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومفاجئة، واستعداداتنا مثالية للظفر بنقاط المواجهة التي ستكون كفيلة في إبعادنا عن منطقة الخطر، وأتطلع إلى إثبات تميز اللاعب الأردني في الخارج".
واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، العرب من أجل تمثيل "النشامى" في مباراتيه المقبلتين أمام باكستان بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا، بعد أن كان عنصرا أساسيا في تشكيلة المنتخب بالنهائيات القارية التي اختتمت الشهر الماضي، وحل المنتخب الوطني وصيفا لبطلها.
وشدد العرب، على أن الإنجاز الذي تحقق مؤخرا لن يكون الأخير في مسيرته مع المنتخب الوطني، موضحا أن النشامى قادمون مجددا، والهدف الأساسي والرئيسي يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم، وأن هذا الأمر غير مستحيل على اللاعبين الذين كانوا الأفضل بالبطولة القارية.
وواصل: "نملك فرصة تاريخية لبلوغ المونديال للمرة الأولى، وجميع المنتخبات التي ستواجهنا في التصفيات ستقدم مجهودا مضاعفا باعتبارنا وصيفا لبطل القارة، ولدي ثقة بأن المنتخب قادر على تصويب وضعه في بقية المواجهات وحصد 12 نقطة والتأهل للدور التالي ومنه إلى كأس العالم".
ويتمنى العرب من جماهير المنتخب الوطني مؤازرة اللاعبين والشد من أزرهم باستمرار في المرحلة المقبلة، وأن تحضر بكثافة لمباراة باكستان في ستاد عمان خلال الشهر الحالي، من أجل تحقيق فوز يسهل من المهمة عليهم لاحقا بالتأهل.
ومن الجدير بالذكر، أن العرب بدأ مسيرته مع الجزيرة على الصعيد المحلي، قبل أن يلعب مع الوحدات لأكثر من موسم، ومنه اتجه إلى سيلانجور الماليزي، فيما خاض مؤخرا تجربة احترافية قصيرة مع الشرطة العراقي.
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