العرب يقترب من الانضمام إلى "اف سي سيول"

مهند جويلس

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عمان - اقترب مدافع المنتخب الوطني يزن العرب من تمثيل فريق “اف سي سيول” الكوري الجنوبي، بعد أن وصلت المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمة.ووفق معلومات من مصدر مقرب من اللاعب وصلت لـ”الغد”، فإن العرب اتفق على غالبية التفاصيل المرتبطة بالعقد من أجل إتمام الصفقة، ليكون أول لاعب أردني يلعب في الدوري الكوري الجنوبي.ويعد سيول أحد أبرز الفرق في شرق القارة الآسيوية وكوريا الجنوبية، إذ توج بلقب الدوري المحلي في 3 مناسبات، آخرها العام 2016، ويلعب في صفوف الفريق النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق.وأشارت معلومات مؤكدة إلى أن العرب تلقى عروضا رسمية من أندية عدة من فرق دوري الدرجة الأولى السعودي، إلى جانب تلقيه عرضا رسميا آخر من أحد أندية المقدمة في الدوري المغربي، إلا أنه تأنى في اختيار العرض المناسب.وكان العرب قد تلقى، مؤخرا، عروضا عدة من نادي قاسم باشا التركي، والذي يلعب في الدوري الممتاز، إضافة إلى عرضين من الدوري الإيراني عبر برسيبوليس وسباهان أصفهان، إلا أنه رفض هذه العروض لأسباب مختلفة.ويعد العرب أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، حيث لعب لغاية اللحظة 62 مباراة دولية، 3 منها كبديل، وهو اللاعب الأكثر خوضا للدقائق مع المنتخب في العام 2021 بواقع 1485 دقيقة، مع تسجيله هدفين فقط في مسيرته مع “النشامى”، وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور ربع النهائي بكأس آسيا أمام طاجيكستان.ومثل العرب (28 عاما) في مسيرته الكروية، نادي معيذر القطري قادما من الشرطة العراقي، في تجربته الاحترافية الثالثة خارج حدود الوطن بعد أن مثل سيلانجور الماليزي خلال الموسمين الماضيين، علما بأنه بدأ مسيرته مع الجزيرة على الصعيد المحلي، ولعب أيضا مع الوحدات وتوج معه بلقب الدوري.