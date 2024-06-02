العرسان: اللاعب الأردني يفتقد للتسويق.. وشخصية عموتة مميزة

مهند جويلس

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عمان- أكد المحترف الأردني في صفوف فريق كاظمة الكويتي لكرة القدم أحمد العرسان، أن اللاعب الأردني يفتقد للتسويق المثالي الذي يستحقه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من اللاعبين يستحقون اللعب في أندية وبطولات أفضل، خصوصا بعد إنجاز المنتخب الوطني الأخير في كأس آسيا.وبين العرسان في حديث خاص لـ "الغد"، أن عدم وجود وكيل أعمال يجلب عروضا مميزة للاعبين الأردنيين، يجعلهم يرضون في اللعب ببطولات لا تتناسب وإمكانياتهم، موضحا بأن اللاعبين موسى التعمري ويزن النعيمات يستحقان التواجد مع أندية كبيرة.وأضاف: "الوضع الصعب في الكرة الأردنية بجميع النواحي من حيث الأمور المالية، والبنية التحتية وعدم انتظام البطولات، يجعل أي لاعب يفكر في الاحتراف بغض النظر عن اسم الفريق ووضعه في دوري بلاده، من أجل تأمين مستقبله".وجدد العرسان عقده مع كاظمة الكويتي مؤخرا لموسم إضافي، ليمثل الفريق للموسم الرابع على التوالي، حيث نجح في الموسم الأخير 2023-2024، في وضع بصمته بالمساهمة في 24 هدفا، منها 8 أهداف و16 تمريرة حاسمة، علما بأنه حصل مع الفريق خلال تواجده معهم على بطولة كأس الأمير الكويتي في الموسم 2021-2022.وقال: "تلقيت عدة عروض في الفترة الماضية من البحرين والعراق ودوري الدرجة الأولى السعودي، وكانت عروضا دون المستوى على الصعيد الفني، ما جعلني أفضل البقاء مع كاظمة لارتياحي في هذا النادي، وتعاقدات الفريق مؤخرا تجعلنا مطالبين بالمنافسة على لقب الدوري".وكشف العرسان عن منافسته للموسم الثالث على التوالي، على جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري الكويتي، والتي سيتم الكشف عن الفائزين بها خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، متمنيا الحصول عليها من أجل رفع أسهم اللاعب الأردني خارجيا.وتابع: "لم أفتح المجال للأندية المحلية في التفاوض معي مؤخرا لعدم رغبتي باللعب بفريق غير الفيصلي على صعيد دوري المحترفين، وجددت عقدي بصورة سريعة مع كاظمة قبل عودتي للأردن حاليا، وسأعود لهم بعد شهر تقريبا لخوض معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم في تركيا أو مصر".ولفت العرسان إلى تسويقه للاعب الأردني في أكثر من مناسبة خلال فترة تواجده مع كاظمة، حيث كان يقنع المدربين والمسؤولين في النادي بضرورة التواصل مع 5 لاعبين خلال فترات متقطعة، أملا في جلبهم للفريق، موضحا بأنه يفضل إفادة اللاعبين المحليين عن بقية اللاعبين الأجانب، إلا أن العروض لم تتم لظروف مختلفة.واستطرد: "فخور بالفترات التي قضيتها مع المنتخب الوطني سابقا، وأنا رهن إشارة المنتخب والمدرب الحسين عموتة في أي لحظة، وتعجبني شخصية عموتة القوية الذي يتحلى بالصدق والوضوح في مبادئه بالتواصل مع اللاعبين، نظرا لإبلاغه اللاعبين لعدم حاجته لهم في فترة معينة أو مباراة لعدم انسجامهم مع خططه، وهذا يجعلني أبدي احتراما مضاعفا له، وسأكون من صفوف المشجعين لمباراة المنتخب المقبلة الحاسمة مع طاجيكستان الخميس المقبل".ومثل العرسان المنتخب الوطني في 37 مباراة، منها 15 أساسيا و22 بديلا، مسجلا 4 أهداف خلال الفترات التي مثل بها "النشامى"، فيما كانت آخر مباراة له أمام العراق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأشار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، إلى أن المنافسة على لقب دوري المحترفين في الموسم الحالي كانت ممتعة، وتحديدا في مرحلة الذهاب نظرا للتقارب النقطي بين فرق المقدمة، متوقعا بأن يستمر الحسين إربد في السيطرة على الألقاب المحلية في الموسمين المقبلين، مع وضع اعتبار للقطبين الفيصلي والوحدات بأنهما قادران على خطف الألقاب مهما كانت ظروفهما.وتمنى العرسان في نهاية حديثه مواصلة دعم الجماهير الأردنية للاعبين المحليين في الخارج، وتقدير الظروف التي تجبرهم على الاحتراف لتأمين مستقبلهم، نظرا لأن عمر اللاعب قصير ويعتبر مهنة كرة القدم مصدرا ودخلا أساسيا ووحيدا له.