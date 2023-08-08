الثلاثاء 08 آب 2023
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العساف مديرا لفريق الفيصلي

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نضال العساف
قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي إنهاء التعاقد مع الكادر الإداري للفريق الأول، وتعيين السيد نضال العساف مديراً للفريق الأول.اضافة اعلان
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