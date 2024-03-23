العساف: مسؤوليتنا كبيرة أمام اللاعبين.. والميداليات هدفنا في باريس

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - أكثر ما يتعرض لضغوطات في رياضة التايكواندو، هم المديرون الفنيون للمنتخبات الوطنية.وقبل أي بطولة دولية مهمة حساسة أو لحظات ‏مصيرية في البطولات العالمية والاقليمية، يمر المديرون الفنيون بحالة ترقب وحذر قبل خوض النزالات، وهو الأمر الذي مر به مدير المنتخبات الوطنية فارس العساف، الذي لم ‏تكن طريق لاعبيه في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مفروشة بالورود، بل غلفها مجهود كبير وبطولات تصنيفية صعبة.‏وسرد العساف في حديثه لـ"الغد" لحظات مهمة سبقت نزالات لاعبي المنتخب ‏الوطني في البطولة الدولية، والتصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024.‏وقال: "لكل بطولة طبيعتها الخاصة وظروفها، ونحاول دائما أن نبعد لاعبي المنتخب الوطني عن أي توتر ‏وقلق، ونوصي بأن يضبطوا أعصابهم قبل النزالات، وأن تكون ثقتهم بأنفسهم عالية جدا، والحمد لله، اللاعبون على قدر المسؤولية، ‏وأول من يتواصل معنا هم أهالي اللاعبين للاطمئنان على أبنائهم، حيث يقع على عاتق الجهاز الفني مسؤوليات كبيرة، فاللاعبون هم أبناؤنا ‏وعائلاتنا، وسلامتهم أهم شيء لنا".وأضاف: "في بطولات عديدة، لم أشرك اللاعبين للحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم لأذى ‏خصوصا اذا كانوا مصابين، ونخضعهم لأكثر من فحص طبي للتأكد من تعافيهم بالشكل المطلوب، وكل هذه الأمور تؤدي إلى ‏اطمئنان الأهالي على أبنائهم اللاعبين".‏وأردف العساف: "خلال العامين الماضيين، تعرض لاعبو المنتخب الوطني لضغوطات كثيرة، من خلال مشاركتهم في معسكرات ‏تدريبية وبطولات تصنيفية وبطولات عالمية وآسيوية، وكنا ندرس حالة اللاعبين المنافسين، وعلى سبيل المثال قمنا بدراسة اللاعبة اللبنانية التي لعبت أمامها راما أبو الرب، في المباراة التأهيلية بالتصفيات الآسيوية من كل الجوانب، ودون أدنى شك بذل كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين واتحاد التايكواندو، مجهودا كبيرا في ‏سبيل تحقيق الانجازات، االأمر الذي يضع علينا جهدا أكبر في الاستحقاقات المقبلة".وواصل: "تحقق ذلك رغم قلة الإمكانيات مقارنة بدول تتمتع بعدد كبير من لاعبي التايكواندو مثل كوريا الجنوبية وإيران، ومنذ 4 سنوات، أثبت المنتخب الوطني جدارته في سلسلة الجائزة الكبرى محققا ميداليات ملونة عديدة، وكان هدف الاتحاد أن يكون مدرسة للتايكواندو بنمط وأسلوب أردني خاص في اللعب".وأوضح العساف، أن الجهاز الفني حقق الهدف المنشود من خلال تأهل 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024، هم صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى وراما أبو الرب، وهذا ‏إنجاز يحدث ‏‏للمرة الأولى في تاريخ التايكواندو الأردنية.ونوه العساف: " الآن لاعبو المنتخب الوطني اصبحوا محترفين ولديهم ‏‏الخبرة ‏الكافية للتعامل مع منافسيهم في ‏البطولات التصنيفية الأولمبية والعالمية، ويتمتعون بخبرة كبيرة من خلال نزالاتهم ‏‏مع ‏لاعبين عالميين، لكن المشوار لم ينته، وأمامنا فترة تحضيرية جيدة للاعبين المتأهلين للأولمبياد، سنعمل من خلالها على وضع خطة تدريبية محكمة، وهدفنا هو تحقيق ميداليات ملونة في الأولمبياد المقبل عن طريق كافة اللاعبين المتأهلين، الذين يدركون أهمية مشاركتهم في الأولمبياد".وختم العساف حديثه بالقول: "نعمل حاليا على تهيئة جيل جديد، من خلال التركيز على منتخب الناشئين الذي سيشارك ببطولة العالم في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إضافة إلى أولمبياد الشباب 2026، وهذا الجيل سنعده للمشاركة في أولمبياد 2028".وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني للتايكواندو، سيقيم معسكرا تدربيبا في اوزبكستان بالفترة من 31 آذار (مارس) الحالي حتى 8 ‏نيسان (أبريل) المقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية السادية والعشرين (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام بالفترة من 16 إلى 18 ‏أيار (مايو) المقبل، ويشارك فيها اللاعبون صالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما أبو الرب ومحمد الحجيلة ‏ومحمد العداربة.‏