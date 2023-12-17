الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العسل الخام ومسحوق القرفة.. مزايا صحية متنوعة

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العسل الخام ومسحوق القرفة.. مزايا صحية متنوعة
عمان- العسل معروف لكثرة فوائده، ويمكن أن يخلط مع عدد من المواد والأعشاب، بهدف الحصول على فوائد مضافة، ومنها إضافة مسحوق القرفة للعسل؛ حيث يمكن أن يساعد مزيج القرفة والعسل على حل عدد من المشكلات الطبية، ونذكر منها:اضافة اعلان
- التهاب المفاصل: حالة طبية يمكن علاجها بمزيج القرفة والعسل، وذلك بشرب كمية من خليط الماء المغلي وملعقتين من العسل، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة بانتظام، ويفضل في الصباح والمساء.
ويمكنك أيضًا تحضير خليط من المادتين وتدليك المنطقة المصابة من الجسم، وستشعر بتحسن كبير وارتياح أكبر في وقت قصير.
- القرحة: يزعم الباحثون أن تناول ملعقتين أو 3 ملاعق كبيرة من العسل الخام ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة بانتظام، يمكن أن يعالج بفاعلية كبيرة آلام المعدة ويشفي قرحة المعدة من الداخل إلى الخارج، وقد دعم هذا الادعاء عدد كبير من الناس.
- التهابات المثاِنة: عندما تكون مثانة المريض ملوثة، اخلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق القرفة وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، وسيقضي على جميع البكتيريا الموجودة في المثانة وينظفها.
- وجع الأسنان: التهابات الأسنان مؤلمة للغاية، وعلى أي حال، فإن صنع مزيج من 5 ملاعق من العسل وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ووضعه على السن التي يؤلم، من شأنه أن يخفف الألم بسرعة.
ويمكنك استخدامه مرات عدة كل يوم حتى يختفي ألم الأسنان، ويمكنك استئناف عيش حياة منتظمة وخالية من الألم.
- الكولسترول: يمكن لملعقتين من العسل و3 ملاعق صغيرة من مسحوق القرفة مع ماء الشاي، أن تكون مفيدة للمريض الذي يعاني ارتفاع مستويات الكولسترول.
يؤدي هذا المزيج إلى خفض مستوى الكولسترول في الدم بنسبة 10 % بعد ساعتين، ويجب على المريض الذي يستخدم الخليط أن يتناوله 3 مرات في اليوم ويعيش نمط حياة خاليًا من الكولسترول.
- المناعة: تناول العسل ومسحوق القرفة بانتظام، يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الالتهابات البكتيرية والفيروسية، ووفقا للباحثين، يحتوي العسل على نسبة عالية من المعادن، بما في ذلك الحديد.
ثم إن الاستهلاك المنتظم للعسل يحسن مقاومة خلايا الدم البيضاء للعدوى الفيروسية والميكروبية.
- آثار الشيخوخة: الشاي الممزوج بالعسل ومسحوق القرفة، عند تناوله بطريقة صحيحة، يخفف آثار الشيخوخة.
ومن أجل نقع الشاي، اغلِ 4 ملاعق كبيرة من العسل، وملعقة من مسحوق القرفة، و3 أكواب من الماء، واشرب ربع كوب 3-4 مرات يوميا، للمحافظة على شباب البشرة ونعومتها.
- الهضم: يمكن تقليل حدة وثقل الوجبات عن طريق مزج ملعقتين من العسل مع قليل من مسحوق القرفة، وتناوله قبل 30 دقيقة من تناول الطعام.
- السكري: يُهضم العسل بدرجة أبطأ من الجلوكوز ويمتصه الكبد بسهولة، لذلك يجب أن ترتفع مستويات الجلوكوز قليلًا بعد تناول العسل.
يحتوي العسل أيضًا على أوكسيديز الجلوكوز، عندما يتلامس الجلوكوز مع الماء والأكسجين، فإنه يؤدي إلى أكسدة الهياكل، مثل حمض الجليكوليك المسبب للتآكل وبيروكسيد الهيدروجين.
وعلى الرغم من أن العسل يعد مطهرًا رائعًا، فإن احتمالية إلحاق الضرر الكامل بالخلايا التالفة أقل بكثير من بيروكسيد الهيدروجين العادي.
إن تناول خليط الماء والعسل يحفز نمو الكائنات المجهرية المفيدة التي توجد في الجهاز الهضمي البشري ويعزز امتصاصها.
ولحسن الحظ، فإن مكونات مسحوق القرفة والعسل النقي متوافرة في كل بيت، وبهذا تصبح حياتك أكثر إثارة بفضل هذا المزيج الرائع.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة
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