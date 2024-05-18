العطية ينال لقب رالي الأردن.. وجويحان بطلا لـ"ميرك2"‏

أيمن وجيه الخطيب

مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، توج وزير الشباب محمد ‏فارس النابلسي، أمس الفائزين برالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات) في منطقة صيانة الرالي بالبحر ‏الميت.‏

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وتابع سمو الأمير فيصل بن الحسين في الفترة الصباحية منافسات الرالي، واطلع خلال جولته على مجريات الرالي.



ونال القطري ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) لقب رالي الأردن على متن ‏سيارة سكودا فابيا «آر سي»‏‎، بزمن ‏‏2.08.28.2 ساعتين، ‏والتي اختتمت منافساتها أمس في منطقة البحر الميت على مدار 3 أيام، بدعم من شركة زين ‏الأردن، ومجموعة جرانتي للسياحة والسفر، و»هلا» و «بليس أف ‏‏أم».‏



وبهذا الفوز يكون العطية حقق فوزه الـ 16 في رالي الأردن، ‏وحقق العطية وفوزه رقم الـ 85 في ‏الأردن منذ عام 2003 في مسيرته في الحدث الـ ‏‏233 في تاريخ ‏راليات الشرق الأوسط ، وحقق الملاح بيرناكي فوزه الخامس في رالي الأردن مع العطية والأول له منذ العام 2014. ‏



وتصدر العطية كافة مراحل الرالي، ونافسه مواطنه عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏سكودا فابيا «آر سي»، الذي اكتفي بالمركز الثاني بزمن 2.13.59.8 ساعتين، ليتصدر الترتيب العام ‏لبطولة الشرق الأوسط ‏للراليات، ودخل على خط المنافسة شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن ‏‏‏سيارة ايفو ‏‏10، الذي احتل المركز الثالث بزمن 2.20.43.1 ساعتين، ووقف ‏على منصة التتويج للمرة الأولى بفوزه بلقب «ميرك 2» في رالي ‏الأردن، ونافس بقوة في الرالي كل من بدر ‏الفايز (الأردن) ‏وملاحه جوزيف ‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا، الذي جاء في ‏المركز الخامس بزمن 2.29.06.6 ساعتين.‏



وانسحب من الرالي أمس السائق أمير ‏ناصيف (الأردن) ‏وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على ‏‏متن سيارة ايفو 9، بعد أن ‏‏انقلبت سيارته، وتعرض كل من ناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد ‏شهاب (لبنان) على ‏متن ‏‏سيارة فورد فيستا، وفادي ‏دهشان ‏‏‏(الأردن) وملاحه زيد أبو زيد ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9، كما انسحب بدر الهلالات ‏‏‏(الأردن) وملاحه عامر موسى ‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، وحسن ‏الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي ‏‏(فلسطين) على متن سيارة بي ‏ام ‏دبليو ‏باغي، ‏وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏10.‏



نتائج رالي الأردن (الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات) بعد الجولة الـ 15. ‏

المركز الأول: ناصر العطية (قطر) وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا) على متن ‏سيارته سكودا ‏‏فابيا «آر سي» بزمن 2.08.28.2 ساعتين.‏



المركز الثاني: عبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك ‏‏(بريطانيا) ‏على متن سيارة ‏‏على متن سيارته سكودا فابيا «آر ‏سي» ‏بزمن ‏‏2.13.59.8 ساعتين.‏



المركز الثالث: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا ‏‏‏(لبنان) على متن ‏سيارة ايفو 10 بزمن 2.20.43.1 ساعتين.‏



المركز الرابع : دينيس كروتوف (قيرغستان) ‏وملاحه ‏‏يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا ‏فابيا بزمن 2.21.45.1 ساعتين.‏



‏ المركز الخامس : بدر ‏الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف ‏‏مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا ‏فابيا بزمن 2.29.06.6 ساعتين.‏



المركز السادس: شادي ‏شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏‏‏(الأردن) ‏على متن سيارة ايفو ‏‏9 بزمن بزمن 2.29.43.4 ساعتين.‏



المركز السابع : حسام سالم (الأردن) وملاحته ‏نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ‏‏ايفو 10 بزمن 2.29.52.5 ساعتين.‏



المركز الثامن : عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد ‏جمعة (الأردن) على متن ‏‏سيارة ايفو 9، ‏بزمن 2.30.12.01 ساعتين.‏



المركز التاسع: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 9 بزمن 2.57.22.9 ساعتين.‏



المركز العاشر : شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير ‏‏(لبنان) ‏على متن سيارة رينو كليو بزمن 2.58.22.9 ساعتين.‏



نتائج (الجولة الثانية لبطولة الأردن للراليات المحلية ) بعد الجولة الـ 15

المركز الأول: سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ‏ايفو ‏‏6 بزمن 2.47.11.8 ساعتين.‏



المركز الثاني: أمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد ‏نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا بزمن 3.00.27.6 ساعات. ‏



المركز الثالث: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه مصطفى البيطار (الأردن) ‏‏على متن سيارة بلاك إيرس بزمن 3.02.26.2 ساعات.‏



المركز الرابع : الحسن الخطيب (الأردن) وملاحه ‏حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي بزمن 3.05.47.2 ساعات.‏



المركز الخامس: عاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد ‏جانخوت (الأردن) ‏على ‏متن سيارة سوبارو امبريزا بزمن 3.18.46.5 ساعات.‏



المركز السادس: محمد الجبارين (فلسطين) ‏وملاحه يوسف مليحات ‏‏(فلسطين) ‏على متن سيارة هيونداي باغي بزمن 3.31.09.5 ساعات.