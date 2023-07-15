العقبة وشباب الأردن يواجهان الأهلي والجليل بالدرع

مهند جويلس

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عمان- تتواصل اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، بإقامة مبارتين على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.ويتطلع فريقا شباب العقبة والأهلي لتحقيق الفوز الأول لهما منذ فترة طويلة، عندما يلتقيان عند الساعة السادسة مساء، فيما يدخل الجليل بمعنويات مرتفعة بعد فوزين متتالين بهدف التقدم على منافسه شباب الأردن على سلم الترتيب، وفك الشراكة فيما بينهما، بالمباراة التي ستقام عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وكان الفيصلي، توج أول من أمس بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه والثانية على التوالي، في آخر مبارياته بالبطولة، إذ تعادل مع معان بدون أهداف، ليصل الفيصلي إلى النقطة 31 بعد 10 انتصارات وتعادل وحيد، فيما بلغ معان النقطة السابعة.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس ثاني مواجهات الجولة الأخيرة، والتي جمعت بين فريقي الوحدات والسلط على الملعب ذاته.وتختتم مباريات البطولة غدا بمواجهتين، إذ تجمع الأولى سحاب (14 نقطة) مع الرمثا (20 نقطة) عند الساعة السادسة مساء، والثانية بين مغير السرحان (19 نقطة) والحسين إربد (16 نقطة) عند الساعة التاسعة والنصف مساء.شباب العقبة * الأهليلم يحقق شباب العقبة نتيجة الفوز خلال مبارياته الخمس الماضية، على الرغم من البداية الجيدة في بطولة الدرع، حيث جمع 9 نقاط في المباريات الخمس الأولى له بالبطولة، مقابل 3 نقاط في آخر 5 مباريات.تلك الأمور تدفع المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود لإعادة حساباته قبل الدخول لمنافسات دوري المحترفين، واكتشاف الخلل الذي أصاب الفريق مؤخرا، على الرغم من تقديمه أداء جيدا في غالبية دقائق المباريات، إلا أن الفاعلية الهجومية غائبة.ومن المتوقع، أن يبدأ الداود قائمته الأساسية بإشراك كل: من حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، منذر رجا، ياسر الرواشدة، أنس بدوي، عبد الله الحواري، عمر سريوة، محمد الحسنات، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وكريستيان فارغاس.وعلى الطرف الآخر، يعيش الأهلي ظروفا صعبة من حيث النتائج على مدار الشهرين الماضيين، إذ سجل فوزا وحيدا كان في افتتاح مشواره بالبطولة، لتبدأ بعدها سلسلة عريضة من الهزائم والتعادلات، جامعا 7 نقاط.ويدرك المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد، أن البطولة قدمت له العديد من الفوائد والمكتسبات قبل الانطلاقة الحقيقة، إذ إن الخط الدفاعي كان أكثر المشاكل التي عانى منها الفريق رغم التبديلات المستمرة بين اللاعبين من مباراة لأخرى.ويمتلك رشاد العديد من اللاعبين البارزين، إلا أن التشكيلة الأقرب لبدء المباراة ممثلة بكل من: ربيع عز الدين، يزن الغرابلة، محمد دهشان، علي حجبي، بهاء الشملتي، محمد عز الدين، أحمد إلياس، بيخوذ سعيدوف، محمد مشة، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور.شباب الأردن * الجليليرفع فريقا شباب الأردن والجليل شعار الفوز في مواجهتهما المرتقبة، من أجل فك الشراكة بالمركزين الثامن والتاسع، بعد أن جمع كل فريق 8 نقاط خلال الجولات الماضية، مع أفضلية الأهداف لصالح الجليل.ويدخل شباب الأردن اللقاء، بقيادة المدرب محمود الحديد، فاقدا لأهم عناصره في الخط الأمامي اللاعب وسيم ريالات، وذلك بعد انتقاله للحسين إربد في الأيام الماضية، لتتمثل خيارات الحديد بكل من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبرتو، فيصل أبو شنب، عامر المجدوبة، أحمد صبرة، فضل هيكل، معاذ العليمات، أيهم هشام ودوغلاس. ومن جهته، يتطلع الجليل لتسجيل الانتصار الثالث على التوالي، تحت إشراف المدرب محمد العبابنة، والذي بدأت أفكاره الهجومية تترجم على أرض الواقع من قبل اللاعبين، حيث كانت "الرباعية" في مرمى السلط دليلا على تحسن الفريق في الخط الأمامي.وتتنوع خيارات العبابنة الفنية الذي سيحاول إنهاء البطولة بأفضل صورة، من أجل منح دفعة معنوية كبيرة حال الفوز في لقاء اليوم، إذ سيحاول الإبقاء على الأسماء ذاتها التي شاركت في المباراة الماضية، والممثلة بكل من: أسامة الكواملة، عمار محمد، محمود مشعل، نبيل خرشاش، محمد النجادات، أسعد العزام، محمد العدوان، لؤي الدردور، عبيدة النمارنة، عدي الشديفات ويحيى بخيت.